https://ria.ru/20210714/putin-1741226825.html

В Кремле заявили, что Путин не расписывается за выбор украинцев

В Кремле заявили, что Путин не расписывается за выбор украинцев - РИА Новости, 14.07.2021

В Кремле заявили, что Путин не расписывается за выбор украинцев

Президент РФ Владимир Путин не расписывается за выбор украинского народа, украинцы голосуют за политиков с определенными лозунгами и обещаниями, сообщил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:37

2021-07-14T13:37

2021-07-14T13:56

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не расписывается за выбор украинского народа, украинцы голосуют за политиков с определенными лозунгами и обещаниями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный."Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками, далее в реальности проводится совсем другая линия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент Путин, президент соседней страны расписывается за выбор украинского народа.Кроме того, Песков напомнил, что в статье президента есть тезис о том, что Украина во многих аспектах фактически отдана внешним силам."Это действительно так. Мы видим, как извне фактически назначаются судьи на Украине и так далее и тому подобное. Что это, если не внешнее управление. Вот об этом говорит президент. А выбор украинского народа - это выбор украинского народа. Украинский народ голосует за политиков, которые идут на выборы с определенными лозунгами и обещаниями. Об этом тоже говорил президент", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20210713/ukraina-1741113683.html

https://ria.ru/20210713/ukraina-1741072475.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире