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"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню
"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню - РИА Новости, 14.07.2021
"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню
Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:13
2021-07-14T18:13
2021-07-14T18:13
little big
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram."Новый эксперимент. Как вам наш хэппи хардкор?" — поинтересовался Прусикин. Музыканты признались, что записали композицию еще год назад. Певец также разместил часть клипа к новой песне. На видео снято как они с Софьей бегут по полю и поют. Полную версию трека и видео он пообещал выложить, если подписчики проявят активность и будут делать репосты."Скоро на всех детских тусовках", "Вообще огонь. У меня годовалая дочка колбасится под "Ой да на рэйве", сегодня включу ей эту песню", "Ребят, это хитяра. У меня наитие на такие штуки. Это точно оно самое, красавчики", — отреагировали пользователи.
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little big, софья таюрская, ильич (илья прусикин), музыка, новости культуры
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал
на своей странице в Instagram.
"Новый эксперимент. Как вам наш хэппи хардкор?" — поинтересовался Прусикин.
Музыканты признались, что записали композицию еще год назад.
Певец также разместил часть клипа к новой песне. На видео снято как они с Софьей бегут по полю и поют. Полную версию трека и видео он пообещал выложить, если подписчики проявят активность и будут делать репосты.
"Скоро на всех детских тусовках", "Вообще огонь. У меня годовалая дочка колбасится под "Ой да на рэйве", сегодня включу ей эту песню", "Ребят, это хитяра. У меня наитие на такие штуки. Это точно оно самое, красавчики", — отреагировали пользователи.