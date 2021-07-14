https://ria.ru/20210714/prusikin-1741278189.html

"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню

"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню - РИА Новости, 14.07.2021

"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню

Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:13

2021-07-14T18:13

2021-07-14T18:13

little big

культура

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram."Новый эксперимент. Как вам наш хэппи хардкор?" — поинтересовался Прусикин. Музыканты признались, что записали композицию еще год назад. Певец также разместил часть клипа к новой песне. На видео снято как они с Софьей бегут по полю и поют. Полную версию трека и видео он пообещал выложить, если подписчики проявят активность и будут делать репосты."Скоро на всех детских тусовках", "Вообще огонь. У меня годовалая дочка колбасится под "Ой да на рэйве", сегодня включу ей эту песню", "Ребят, это хитяра. У меня наитие на такие штуки. Это точно оно самое, красавчики", — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210607/littlebig-1735957796.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

little big, софья таюрская, ильич (илья прусикин), музыка, новости культуры