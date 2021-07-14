Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/prusikin-1741278189.html
"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню
"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню - РИА Новости, 14.07.2021
"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню
Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:13
2021-07-14T18:13
little big
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735776699_0:60:2888:1684_1920x0_80_0_0_06932c2f5f617caa23b5f7ba923ce534.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram."Новый эксперимент. Как вам наш хэппи хардкор?" — поинтересовался Прусикин. Музыканты признались, что записали композицию еще год назад. Певец также разместил часть клипа к новой песне. На видео снято как они с Софьей бегут по полю и поют. Полную версию трека и видео он пообещал выложить, если подписчики проявят активность и будут делать репосты."Скоро на всех детских тусовках", "Вообще огонь. У меня годовалая дочка колбасится под "Ой да на рэйве", сегодня включу ей эту песню", "Ребят, это хитяра. У меня наитие на такие штуки. Это точно оно самое, красавчики", — отреагировали пользователи.
https://ria.ru/20210607/littlebig-1735957796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735776699_281:0:2605:1743_1920x0_80_0_0_9bf9dfadbd99a18254bbfcd843d04385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
little big, софья таюрская, ильич (илья прусикин), музыка, новости культуры
18:13 14.07.2021
 

"Ты так любишь": Прусикин и Таюрская представили новую песню

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Илья Прусикин и Софья Таюрская представили новую песню "Ты так любишь". Об этом фронтмен Little Big рассказал на своей странице в Instagram.
"Новый эксперимент. Как вам наш хэппи хардкор?" — поинтересовался Прусикин.
Музыканты признались, что записали композицию еще год назад.
Певец также разместил часть клипа к новой песне. На видео снято как они с Софьей бегут по полю и поют. Полную версию трека и видео он пообещал выложить, если подписчики проявят активность и будут делать репосты.
"Скоро на всех детских тусовках", "Вообще огонь. У меня годовалая дочка колбасится под "Ой да на рэйве", сегодня включу ей эту песню", "Ребят, это хитяра. У меня наитие на такие штуки. Это точно оно самое, красавчики", — отреагировали пользователи.
Little Big - Everybody - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 13:38Культура
Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров
 
КультураLittle BigСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)МузыкаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Москве в четверг ожидаются грозы и град
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния