В Марселе начались протесты против санитарных пропусков в ресторанах
BFMTV сообщил о протестах в Марселе против введения санитарных пропусков в ресторанах
ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Около ста человек в среду вышли на акцию протеста в Марселе, участники манифестации выступают против введения так называемых санитарных пропусков, которые будут введены по решение французских властей, в частности, в барах и ресторанах с начала августа, сообщает телеканал BFMTV.
В манифестации также принимают участие медработники, вакцинация от коронавируса для которых теперь стала во Франции обязательной.
По информации портала Аctu, столько же участников – около ста – протестовали в Кане (департамент Кальвадос на северо-западе Франции) и нарушили проведение мероприятий, проводимых по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, отмечает издание.
Во вторник акции протеста против новых ограничительных мер проходили также на Корсике – в Аяччо и Бастии, пишет газета Corse Matin.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.
Макрон также объявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Позднее глава Минздрава Оливье Веран пояснил, что с 15 сентября медицинские сотрудники, которые не прошли вакцинацию, не смогут работать и получать зарплату.
После обращения Макрона готовится соответствующий законопроект. Предполагается, что документ должен быть одобрен на совете министров в следующий понедельник, 19 июля, затем он поступит на рассмотрение парламента.