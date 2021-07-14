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В Марселе начались протесты против санитарных пропусков в ресторанах
В Марселе начались протесты против санитарных пропусков в ресторанах - РИА Новости, 14.07.2021
В Марселе начались протесты против санитарных пропусков в ресторанах
Около ста человек в среду вышли на акцию протеста в Марселе, участники манифестации выступают против введения так называемых санитарных пропусков, которые будут РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:17
2021-07-14T17:17
бастия
эммануэль макрон
корсика
франция
марсель
в мире
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Около ста человек в среду вышли на акцию протеста в Марселе, участники манифестации выступают против введения так называемых санитарных пропусков, которые будут введены по решение французских властей, в частности, в барах и ресторанах с начала августа, сообщает телеканал BFMTV.В манифестации также принимают участие медработники, вакцинация от коронавируса для которых теперь стала во Франции обязательной.По информации портала Аctu, столько же участников – около ста – протестовали в Кане (департамент Кальвадос на северо-западе Франции) и нарушили проведение мероприятий, проводимых по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, отмечает издание.Во вторник акции протеста против новых ограничительных мер проходили также на Корсике – в Аяччо и Бастии, пишет газета Corse Matin.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.Макрон также объявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Позднее глава Минздрава Оливье Веран пояснил, что с 15 сентября медицинские сотрудники, которые не прошли вакцинацию, не смогут работать и получать зарплату.После обращения Макрона готовится соответствующий законопроект. Предполагается, что документ должен быть одобрен на совете министров в следующий понедельник, 19 июля, затем он поступит на рассмотрение парламента.
https://ria.ru/20210714/tatuirovki-1741228371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/kovid-1739303099.html
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бастия, эммануэль макрон, корсика, франция, марсель, в мире
17:17 14.07.2021
 
В Марселе начались протесты против санитарных пропусков в ресторанах

BFMTV сообщил о протестах в Марселе против введения санитарных пропусков в ресторанах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на город Марсель во Франции
Вид на город Марсель во Франции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Около ста человек в среду вышли на акцию протеста в Марселе, участники манифестации выступают против введения так называемых санитарных пропусков, которые будут введены по решение французских властей, в частности, в барах и ресторанах с начала августа, сообщает телеканал BFMTV.
В манифестации также принимают участие медработники, вакцинация от коронавируса для которых теперь стала во Франции обязательной.
По информации портала Аctu, столько же участников – около ста – протестовали в Кане (департамент Кальвадос на северо-западе Франции) и нарушили проведение мероприятий, проводимых по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, отмечает издание.
Во вторник акции протеста против новых ограничительных мер проходили также на Корсике – в Аяччо и Бастии, пишет газета Corse Matin.
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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.
Макрон также объявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Позднее глава Минздрава Оливье Веран пояснил, что с 15 сентября медицинские сотрудники, которые не прошли вакцинацию, не смогут работать и получать зарплату.
После обращения Макрона готовится соответствующий законопроект. Предполагается, что документ должен быть одобрен на совете министров в следующий понедельник, 19 июля, затем он поступит на рассмотрение парламента.
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