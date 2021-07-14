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Транспортно-логистические проекты в Союзном государстве крайне актуальны

Транспортно-логистические проекты в Союзном государстве крайне актуальны - РИА Новости, 14.07.2021

Транспортно-логистические проекты в Союзном государстве крайне актуальны

Совместные транспортно-логистические проекты России и Белоруссии в рамках Союзного государства требуют большей разработки, заявила заведующая сектором... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:40

2021-07-14T13:40

2021-07-14T13:40

союзное государство

россия

российская академия наук

белоруссия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совместные транспортно-логистические проекты России и Белоруссии в рамках Союзного государства требуют большей разработки, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина во время видеомоста Москва – Минск "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы"."(В докладе) речь идет о транспортно-логистических проектах, для нас это достаточно новый и менее разработанный вопрос, хотя мы продвинулись, и Россия, и Белоруссия", - сказала она на на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, проблема актуальна еще и тем, что Белоруссии закрыли западные границы, но при этом существует необходимость перемещения товарных потоков из третьих стран в Россию.

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, белоруссия