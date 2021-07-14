https://ria.ru/20210714/proekty-1741227367.html
Транспортно-логистические проекты в Союзном государстве крайне актуальны
Транспортно-логистические проекты в Союзном государстве крайне актуальны - РИА Новости, 14.07.2021
Транспортно-логистические проекты в Союзном государстве крайне актуальны
Совместные транспортно-логистические проекты России и Белоруссии в рамках Союзного государства требуют большей разработки, заявила заведующая сектором... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:40
2021-07-14T13:40
2021-07-14T13:40
союзное государство
россия
российская академия наук
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737580322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b04197fb4a3a6a8e622f46cdd3a52765.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совместные транспортно-логистические проекты России и Белоруссии в рамках Союзного государства требуют большей разработки, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина во время видеомоста Москва – Минск "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы"."(В докладе) речь идет о транспортно-логистических проектах, для нас это достаточно новый и менее разработанный вопрос, хотя мы продвинулись, и Россия, и Белоруссия", - сказала она на на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, проблема актуальна еще и тем, что Белоруссии закрыли западные границы, но при этом существует необходимость перемещения товарных потоков из третьих стран в Россию.
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737580322_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_475602cc039bbe9c0068f3a9e55cd578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, белоруссия