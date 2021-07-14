https://ria.ru/20210714/prigovor-1741269527.html

Экс-глава РКЦ "Прогресс" получил 8,5 года колонии

Экс-глава РКЦ "Прогресс" получил 8,5 года колонии - РИА Новости, 14.07.2021

Экс-глава РКЦ "Прогресс" получил 8,5 года колонии

Кировский районный суд Самары в среду приговорил бывшего генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина к 8,5 годам... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:30

2021-07-14T17:30

2021-07-14T17:30

союз

роскосмос

александр кирилин

германия

самара

происшествия

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САМАРА, 14 июл — РИА Новости. Кировский районный суд Самары в среду приговорил бывшего генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина к 8,5 годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и растрату, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Уголовное дело в отношении Кирилина возбудили в феврале 2018 года по материалам регионального УФСБ. По версии следствия, с 2011 года по декабрь 2016 года топ-менеджер заключил с одной из компаний договор на поставку гидравлического пресса по завышенной стоимости – на 125,7 миллионов рублей.Также по инициативе Кирилина несколько сотрудников РКЦ отправились в командировку в Германию, на что были потрачены более 745 тысяч рублей – как сочло следствие, безосновательно. Общий ущерб превысил 126 миллионов рублей.Кроме того, в 2017 году Кирилин, по версии следствия, растратил вверенное ему имущество еще на 3,5 миллиона рублей.Уголовное дело было передано в суд в августе 2019 года, однако в октябре его вернули прокурору. Во второй раз дело поступило в Кировский районный суд в июне 2020-го. Виновным себя Кирилин признавать отказался."Назначить Кирилину наказание в виде восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Лия Пирожкова.Дополнительно подсудимому назначили штраф в 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован."Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.

https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html

https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html

https://ria.ru/20210213/rastrata-1597328574.html

германия

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз, роскосмос, александр кирилин, германия, самара, происшествия