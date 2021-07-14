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В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку
В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку - РИА Новости, 14.07.2021
В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку
Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:01
2021-07-14T13:01
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Прокуратура обжаловала приговор, Мосгорсуд отменил его и направил дело на новое рассмотрение."Князев И.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия – ред.). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала пресс-секретарь суда Кристина Шватченко.Как ранее установил суд, в ночь на 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице 33-летний сотрудник ППС, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.Столичный главк МВД 7 декабря сообщил, что Князев уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.По данным СМИ, стрелявший в девочку сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
https://ria.ru/20210712/lager-1740926970.html
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россия, москва, происшествия
13:01 14.07.2021
 
В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку

В Москве экс-полицейский, выстреливший в 13-летнюю девочку, получил 2,5 года колонии-поселения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.
Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Прокуратура обжаловала приговор, Мосгорсуд отменил его и направил дело на новое рассмотрение.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 14:30
Под Новосибирском завели дело после стрельбы в палаточном лагере
"Князев И.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия – ред.). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала пресс-секретарь суда Кристина Шватченко.
Как ранее установил суд, в ночь на 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице 33-летний сотрудник ППС, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.
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По данным СМИ, стрелявший в девочку сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
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