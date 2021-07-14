https://ria.ru/20210714/prigovor-1741220049.html

В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку

В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку - РИА Новости, 14.07.2021

В Москве вынесли приговор экс-полицейскому, выстрелившему в девочку

Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:01

2021-07-14T13:01

2021-07-14T13:01

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в суде.Симоновский суд ранее признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно. Прокуратура обжаловала приговор, Мосгорсуд отменил его и направил дело на новое рассмотрение."Князев И.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия – ред.). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала пресс-секретарь суда Кристина Шватченко.Как ранее установил суд, в ночь на 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице 33-летний сотрудник ППС, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.Столичный главк МВД 7 декабря сообщил, что Князев уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.По данным СМИ, стрелявший в девочку сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.

https://ria.ru/20210712/lager-1740926970.html

https://ria.ru/20210712/altay-1740893424.html

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россия, москва, происшествия