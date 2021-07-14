Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/prigovor-1741217101.html
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным - РИА Новости, 14.07.2021
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным
Второй кассационный суд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:41
2021-07-14T12:47
культура
новости культуры
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/48/1560624843_0:0:2569:1445_1920x0_80_0_0_a46b24aa6bd79008bd0f15961309f885.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская."Суд оставил приговор в силе", - сказала собеседница агентства.Приговор в кассации обжаловал лишь продюсер Алексей Малобродский. Теперь защита может подать жалобу в Верховный суд. Есть ли у нее такие планы, пока не сообщалось.Мещанский суд Москвы в июне прошлого года приговорил Серебренникова, Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.Сам Серебренников приговор не обжаловал ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях: его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов.Однако все остальные фигуранты апелляционные жалобы подали, поэтому соответствующая инстанция проверила законность всего приговора в целом и в итоге утвердила решение нижестоящего суда. Оставлено в силе и решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210712/serebrennikov-1740992492.html
https://ria.ru/20210713/serebrennikov-1741103681.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/48/1560624843_149:0:2421:1704_1920x0_80_0_0_fba5152119e304a8f8c4fcb1eac9911a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, москва, происшествия
12:41 14.07.2021 (обновлено: 12:47 14.07.2021)
 
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным

Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу "Седьмой студии"
Заседание суда по делу Седьмой студии - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская.
"Суд оставил приговор в силе", - сказала собеседница агентства.
Приговор в кассации обжаловал лишь продюсер Алексей Малобродский. Теперь защита может подать жалобу в Верховный суд. Есть ли у нее такие планы, пока не сообщалось.
Мещанский суд Москвы в июне прошлого года приговорил Серебренникова, Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 19:45Культура
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Каннах
Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.
Сам Серебренников приговор не обжаловал ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях: его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов.
Однако все остальные фигуранты апелляционные жалобы подали, поэтому соответствующая инстанция проверила законность всего приговора в целом и в итоге утвердила решение нижестоящего суда. Оставлено в силе и решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей.
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:39Культура
Серебренников рассказал, как готовится к новым фильмам
 
КультураНовости культурыСофья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Москве в четверг ожидаются грозы и град
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния