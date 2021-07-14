https://ria.ru/20210714/prigovor-1741217101.html
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным - РИА Новости, 14.07.2021
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным
Второй кассационный суд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:41
2021-07-14T12:41
2021-07-14T12:47
культура
новости культуры
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщила РИА Новости адвокат Ксения Карпинская."Суд оставил приговор в силе", - сказала собеседница агентства.Приговор в кассации обжаловал лишь продюсер Алексей Малобродский. Теперь защита может подать жалобу в Верховный суд. Есть ли у нее такие планы, пока не сообщалось.Мещанский суд Москвы в июне прошлого года приговорил Серебренникова, Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.Сам Серебренников приговор не обжаловал ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях: его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов.Однако все остальные фигуранты апелляционные жалобы подали, поэтому соответствующая инстанция проверила законность всего приговора в целом и в итоге утвердила решение нижестоящего суда. Оставлено в силе и решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210712/serebrennikov-1740992492.html
https://ria.ru/20210713/serebrennikov-1741103681.html
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новости культуры, софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, москва, происшествия
12:41 14.07.2021 (обновлено: 12:47 14.07.2021)
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным
Кассационный суд признал приговор по делу "Седьмой студии" законным