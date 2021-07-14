https://ria.ru/20210714/prichal-1741424258.html

Ремонт причала "Киевский вокзал" завершен в Москве

Ремонт причала "Киевский вокзал" завершен в Москве - РИА Новости, 15.07.2021

Ремонт причала "Киевский вокзал" завершен в Москве

Ремонт одного из старейших причалов Москвы "Киевский вокзал" завершен, специалисты заменили деревянный настил, привели в порядок металлические ограждения... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T12:32

2021-07-14T12:32

2021-07-15T17:49

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ремонт одного из старейших причалов Москвы "Киевский вокзал" завершен, специалисты заменили деревянный настил, привели в порядок металлические ограждения причала, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе напомнили, что в 2019 году были благоустроены площадь Киевского вокзала, Дорогомиловская и Киевская улицы. В 2020 году преобразились набережные Тараса Шевченко и Бережковская, Украинский бульвар, 1-я и 2-я Бородинские улицы."В этом году в Дорогомилове высадим дополнительные зеленые насаждения, обустроим одну спортивную и три детские площадки, у Киевского вокзала установим комплекс навесов "сухие ноги", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210713/rekord-1741102709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва