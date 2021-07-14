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Ремонт причала "Киевский вокзал" завершен в Москве
Ремонт причала "Киевский вокзал" завершен в Москве - РИА Новости, 15.07.2021
Ремонт причала "Киевский вокзал" завершен в Москве
Ремонт одного из старейших причалов Москвы "Киевский вокзал" завершен, специалисты заменили деревянный настил, привели в порядок металлические ограждения... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T12:32
2021-07-14T12:32
2021-07-15T17:49
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ремонт одного из старейших причалов Москвы "Киевский вокзал" завершен, специалисты заменили деревянный настил, привели в порядок металлические ограждения причала, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе напомнили, что в 2019 году были благоустроены площадь Киевского вокзала, Дорогомиловская и Киевская улицы. В 2020 году преобразились набережные Тараса Шевченко и Бережковская, Украинский бульвар, 1-я и 2-я Бородинские улицы."В этом году в Дорогомилове высадим дополнительные зеленые насаждения, обустроим одну спортивную и три детские площадки, у Киевского вокзала установим комплекс навесов "сухие ноги", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва