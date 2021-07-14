https://ria.ru/20210714/potok-1741178201.html

В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2" с США

В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2" с США - РИА Новости, 14.07.2021

В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2" с США

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что на переговорах с США по трубопроводу "Северный поток — 2" удалось добиться прогресса, сообщает ДПА. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:49

2021-07-14T07:49

2021-07-14T10:04

россия

северный поток — 2

балтийское море

хайко маас

мид германии

евросоюз

ангела меркель

джо байден

сша

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БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что на переговорах с США по трубопроводу "Северный поток — 2" удалось добиться прогресса, сообщает ДПА.Маас не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом."Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем", — сказал он.Конкретных сроков министр также не привел."Но, конечно, было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон", — цитирует его ДПА.В среду Меркель отправится с официальным визитом в Вашингтон, где в четверг проведет встречу с Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее канцлер ФРГ, одной из тем переговоров станет "Северный поток — 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. В декабре 2019-го Вашингтон ввел против газопровода санкции.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/sevpotok-1741155679.html

россия

балтийское море

сша

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