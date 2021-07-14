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В Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков
В Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков - РИА Новости, 14.07.2021
В Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков
Сотрудники полиции в Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков, несовершеннолетние возвращены в социальный центр, где они воспитываются, сообщает в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:48
2021-07-14T15:48
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков, несовершеннолетние возвращены в социальный центр, где они воспитываются, сообщает в среду управление МВД по городу.Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры отряда "Прорыв" ищут трех подростков, которые самовольно ушли из социального центра в Екатеринбурге. По данным поискового отряда "Прорыв", в числе сбежавших подростков были две 16-летние девушки и 17-летний молодой человек."Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с волонтерами поискового отряда "Прорыв" разыскали троих несовершеннолетних, которые 13 июля самовольно покинули социальный центр, расположенный в Чкаловском районе", - говорится в сообщении полиции.Как установили полицейские, противоправных действий в отношении подростков не совершено. Ночь они провели в квартире, где проживает лишенная родительских прав мать одной из девочек. Днем компания гуляла на территории микрорайона Вторчермет. Там их и нашли сотрудники полиции, уточняет управление МВД.
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екатеринбург, происшествия
15:48 14.07.2021
 
В Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков

В Екатеринбурге полиция разыскала троих пропавших подростков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге разыскали троих пропавших подростков, несовершеннолетние возвращены в социальный центр, где они воспитываются, сообщает в среду управление МВД по городу.
Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры отряда "Прорыв" ищут трех подростков, которые самовольно ушли из социального центра в Екатеринбурге. По данным поискового отряда "Прорыв", в числе сбежавших подростков были две 16-летние девушки и 17-летний молодой человек.
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"Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с волонтерами поискового отряда "Прорыв" разыскали троих несовершеннолетних, которые 13 июля самовольно покинули социальный центр, расположенный в Чкаловском районе", - говорится в сообщении полиции.
Как установили полицейские, противоправных действий в отношении подростков не совершено. Ночь они провели в квартире, где проживает лишенная родительских прав мать одной из девочек. Днем компания гуляла на территории микрорайона Вторчермет. Там их и нашли сотрудники полиции, уточняет управление МВД.
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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