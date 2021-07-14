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Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду - РИА Новости, 14.07.2021
Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
Студия Pixar на своей странице в YouTube опубликовала трейлер анимационного фильма "Я краснею" ("Turning Red"). Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:22
2021-07-14T07:22
2021-07-14T07:22
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Студия Pixar на своей странице в YouTube опубликовала трейлер анимационного фильма "Я краснею" ("Turning Red"). Об этом сообщает Collider.В ролике показано, как протекают школьные будни главной героини Мэй Ли. Девочке 13 лет, она пытается и хорошо учиться, и не потерять уважение одноклассников. Однако ее жизнь резко меняется после того, как друзья и преподаватель замечают ее маму, шпионящую за дочерью. Женщина пряталась за деревом и высматривала сквозь окно, что ее ребенок делает на уроках. Мэй занервничала и буквально покраснела со стыда. На глазах у всех она "взорвалась" и превратилась в красную панду. Режиссером картины стала Доми Ши. Она уже работала с Pixar и сняла для студии ленту "Бао", которая в 2019 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "лучший анимационный короткометражный фильм". Премьера "Я краснею" запланирована на март 2022 года.
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кино и сериалы, новости культуры, pixar
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Студия Pixar на своей странице в YouTube опубликовала
трейлер анимационного фильма "Я краснею" ("Turning Red"). Об этом сообщает
Collider.
В ролике показано, как протекают школьные будни главной героини Мэй Ли. Девочке 13 лет, она пытается и хорошо учиться, и не потерять уважение одноклассников. Однако ее жизнь резко меняется после того, как друзья и преподаватель замечают ее маму, шпионящую за дочерью. Женщина пряталась за деревом и высматривала сквозь окно, что ее ребенок делает на уроках. Мэй занервничала и буквально покраснела со стыда. На глазах у всех она "взорвалась" и превратилась в красную панду.
Режиссером картины стала Доми Ши. Она уже работала с Pixar и сняла для студии ленту "Бао", которая в 2019 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "лучший анимационный короткометражный фильм".
Премьера "Я краснею" запланирована на март 2022 года.