https://ria.ru/20210714/pixar-1741133879.html

Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду

Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду - РИА Новости, 14.07.2021

Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду

Студия Pixar на своей странице в YouTube опубликовала трейлер анимационного фильма "Я краснею" ("Turning Red"). Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:22

2021-07-14T07:22

2021-07-14T07:22

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Студия Pixar на своей странице в YouTube опубликовала трейлер анимационного фильма "Я краснею" ("Turning Red"). Об этом сообщает Collider.В ролике показано, как протекают школьные будни главной героини Мэй Ли. Девочке 13 лет, она пытается и хорошо учиться, и не потерять уважение одноклассников. Однако ее жизнь резко меняется после того, как друзья и преподаватель замечают ее маму, шпионящую за дочерью. Женщина пряталась за деревом и высматривала сквозь окно, что ее ребенок делает на уроках. Мэй занервничала и буквально покраснела со стыда. На глазах у всех она "взорвалась" и превратилась в красную панду. Режиссером картины стала Доми Ши. Она уже работала с Pixar и сняла для студии ленту "Бао", которая в 2019 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "лучший анимационный короткометражный фильм". Премьера "Я краснею" запланирована на март 2022 года.

https://ria.ru/20210709/theaddams-1740397503.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, pixar