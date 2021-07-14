Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 14.07.2021
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:23
2021-07-14T13:23
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, идет ли исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности.
https://ria.ru/20210712/putin-1740916371.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a01927fb7dba02fdf5e932664a12a4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
13:23 14.07.2021
 
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью

Песков рассказал о взаимодействии с США в сфере борьбы с киберпреступностью

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, идет ли исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:40
В Кремле заявили, что Путин и Байден обсуждали вопрос хакерских атак
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Лента новостейМолния