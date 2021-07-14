https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 14.07.2021
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:23
2021-07-14T13:23
2021-07-14T13:23
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, идет ли исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности.
https://ria.ru/20210712/putin-1740916371.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
Песков рассказал о взаимодействии с США в сфере борьбы с киберпреступностью