https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html

Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью

Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 14.07.2021

Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью

Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:23

2021-07-14T13:23

2021-07-14T13:23

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью начался, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, идет ли исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности.

https://ria.ru/20210712/putin-1740916371.html

россия

сша

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире