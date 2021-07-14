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Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве
Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве
Россия и Белоруссия переходят от углеводородной энергетики к альтернативным источникам, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:38
2021-07-14T13:38
союзное государство
россия
российская академия наук
белоруссия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия переходят от углеводородной энергетики к альтернативным источникам, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина во время видеомоста Москва – Минск "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы"."Ведь у нас сейчас тоже идет энергетический переход и, насколько объясняют нам специалисты в области энергетики, у нас идет отход от нефтяной энергетики или углеводородной энергетики и переход к электроэнергетике, которая в первую очередь связана с альтернативными методами и атомной энергетикой", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Кузьмина отметила, что в России и Белоруссии также идет расширение возможностей альтернативной энергетики и научно-практических возможностей в этой сфере.
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россия, российская академия наук, белоруссия
13:38 14.07.2021
 

Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия переходят от углеводородной энергетики к альтернативным источникам, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина во время видеомоста МоскваМинск "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы".
"Ведь у нас сейчас тоже идет энергетический переход и, насколько объясняют нам специалисты в области энергетики, у нас идет отход от нефтяной энергетики или углеводородной энергетики и переход к электроэнергетике, которая в первую очередь связана с альтернативными методами и атомной энергетикой", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Кузьмина отметила, что в России и Белоруссии также идет расширение возможностей альтернативной энергетики и научно-практических возможностей в этой сфере.
 
Союзное государствоРоссияРоссийская академия наукБелоруссия
 
 
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