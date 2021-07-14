https://ria.ru/20210714/perekhod-1741226989.html

Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве

Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве - РИА Новости, 14.07.2021

Эксперт заявила о процессе энергетического перехода в Союзном государстве

Россия и Белоруссия переходят от углеводородной энергетики к альтернативным источникам, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:38

2021-07-14T13:38

2021-07-14T13:38

союзное государство

россия

российская академия наук

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573850960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14267047b929749b7bb8fe22f600c987.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия переходят от углеводородной энергетики к альтернативным источникам, заявила заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина во время видеомоста Москва – Минск "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы"."Ведь у нас сейчас тоже идет энергетический переход и, насколько объясняют нам специалисты в области энергетики, у нас идет отход от нефтяной энергетики или углеводородной энергетики и переход к электроэнергетике, которая в первую очередь связана с альтернативными методами и атомной энергетикой", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Кузьмина отметила, что в России и Белоруссии также идет расширение возможностей альтернативной энергетики и научно-практических возможностей в этой сфере.

https://ria.ru/20210704/mezentsev-1739845861.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, белоруссия