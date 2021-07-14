https://ria.ru/20210714/patent-1741218785.html

"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр

"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр - РИА Новости, 14.07.2021

"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр

Компания "СберДевайсы" запатентовала сверхточный носимый магнитометр, который в том числе дает возможность вести исследования для разработки интерфейсов... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:56

2021-07-14T12:56

2021-07-14T12:56

сбердевайсы

сбер

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания "СберДевайсы" запатентовала сверхточный носимый магнитометр, который в том числе дает возможность вести исследования для разработки интерфейсов мозг-компьютер, говорится в сообщении компании."Сверхточный носимый магнитометр, изобретение Александры Бернадотт из команды SberDevices, получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. ... Патент даёт SberDevices возможность вести фундаментальные и прикладные исследования, которые позволят регистрировать работу мозга для разработки сверхточных интерфейсов мозг-компьютер (нейроинтерфейсов)", - сказано в сообщении.Области применения технологии не ограничиваются нейроинтерфейсами: магнитометр может использоваться в медицине для быстрой, высокоточной и дешевой диагностики заболеваний; в археологии - для изучения находок без их повреждения. Разработку также можно применять в обеспечении безопасности, в геологии, в астрономии и во многих других областях.Уникальность запатентованной технологии заключается в том, что регистрация магнитного поля происходит за счет использования градиометра, состоящего из комбинации атомных магнитометров с эффектом оптической накачки. Благодаря этому решению появляется возможность создать устройство, не имеющее аналогов, - оно способно регистрировать малые магнитные поля, в том числе и излучаемые человеческим мозгом, в условиях магнитного шума. Таким образом магнитометр не требует специальных условий для работы и может быть портативным, пояснили в компании.Запатентованное устройство, по ее данным, не имеет аналогов в мире по размеру и точности. Кроме того, в промышленном варианте носимые устройства могут быть относительно недорогими в производстве.

https://realty.ria.ru/20210531/sber-1734643714.html

https://ria.ru/20210519/tekhnologii-1732884660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбердевайсы, сбер, технологии