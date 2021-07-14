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"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр
"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр - РИА Новости, 14.07.2021
"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр
Компания "СберДевайсы" запатентовала сверхточный носимый магнитометр, который в том числе дает возможность вести исследования для разработки интерфейсов... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:56
2021-07-14T12:56
сбердевайсы
сбер
технологии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания "СберДевайсы" запатентовала сверхточный носимый магнитометр, который в том числе дает возможность вести исследования для разработки интерфейсов мозг-компьютер, говорится в сообщении компании."Сверхточный носимый магнитометр, изобретение Александры Бернадотт из команды SberDevices, получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. ... Патент даёт SberDevices возможность вести фундаментальные и прикладные исследования, которые позволят регистрировать работу мозга для разработки сверхточных интерфейсов мозг-компьютер (нейроинтерфейсов)", - сказано в сообщении.Области применения технологии не ограничиваются нейроинтерфейсами: магнитометр может использоваться в медицине для быстрой, высокоточной и дешевой диагностики заболеваний; в археологии - для изучения находок без их повреждения. Разработку также можно применять в обеспечении безопасности, в геологии, в астрономии и во многих других областях.Уникальность запатентованной технологии заключается в том, что регистрация магнитного поля происходит за счет использования градиометра, состоящего из комбинации атомных магнитометров с эффектом оптической накачки. Благодаря этому решению появляется возможность создать устройство, не имеющее аналогов, - оно способно регистрировать малые магнитные поля, в том числе и излучаемые человеческим мозгом, в условиях магнитного шума. Таким образом магнитометр не требует специальных условий для работы и может быть портативным, пояснили в компании.Запатентованное устройство, по ее данным, не имеет аналогов в мире по размеру и точности. Кроме того, в промышленном варианте носимые устройства могут быть относительно недорогими в производстве.
https://realty.ria.ru/20210531/sber-1734643714.html
https://ria.ru/20210519/tekhnologii-1732884660.html
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сбердевайсы, сбер, технологии
12:56 14.07.2021
 
"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр

Компания "СберДевайсы" запатентовала сверхточный носимый магнитометр

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания "СберДевайсы" запатентовала сверхточный носимый магнитометр, который в том числе дает возможность вести исследования для разработки интерфейсов мозг-компьютер, говорится в сообщении компании.
"Сверхточный носимый магнитометр, изобретение Александры Бернадотт из команды SberDevices, получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. ... Патент даёт SberDevices возможность вести фундаментальные и прикладные исследования, которые позволят регистрировать работу мозга для разработки сверхточных интерфейсов мозг-компьютер (нейроинтерфейсов)", - сказано в сообщении.
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Области применения технологии не ограничиваются нейроинтерфейсами: магнитометр может использоваться в медицине для быстрой, высокоточной и дешевой диагностики заболеваний; в археологии - для изучения находок без их повреждения. Разработку также можно применять в обеспечении безопасности, в геологии, в астрономии и во многих других областях.
Уникальность запатентованной технологии заключается в том, что регистрация магнитного поля происходит за счет использования градиометра, состоящего из комбинации атомных магнитометров с эффектом оптической накачки. Благодаря этому решению появляется возможность создать устройство, не имеющее аналогов, - оно способно регистрировать малые магнитные поля, в том числе и излучаемые человеческим мозгом, в условиях магнитного шума. Таким образом магнитометр не требует специальных условий для работы и может быть портативным, пояснили в компании.
Запатентованное устройство, по ее данным, не имеет аналогов в мире по размеру и точности. Кроме того, в промышленном варианте носимые устройства могут быть относительно недорогими в производстве.
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