https://ria.ru/20210714/pashinyan-1741249123.html
Пашинян заявил о намерении развивать союзнические отношения с Россией
Пашинян заявил о намерении развивать союзнические отношения с Россией - РИА Новости, 14.07.2021
Пашинян заявил о намерении развивать союзнические отношения с Россией
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече в среду с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о готовности властей страны... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:59
2021-07-14T15:59
2021-07-14T15:59
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ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече в среду с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о готовности властей страны развивать разностороннее сотрудничество с Россией, сообщили в пресс-службе кабмина."Пашинян отметил, что правительство Армении придает большое значение последовательному развитию армяно-российских союзнических отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах и в сфере безопасности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.И.о. премьера отметил, что у двух стран есть обширная повестка сотрудничества, над реализацией которой активно работают правительства Армении и России. Пашинян подчеркнул также важность армяно-российского стратегического сотрудничества в контексте преодоления нестабильности в регионе, отметив ключевую роль России в обеспечении безопасности.По словам посла РФ Сергея Копыркина, развитие союзнических отношений с Арменией имеет первостепенное значение для России, о чем свидетельствует активный диалог, контакты и взаимодействие между лидерами двух стран, а также представителями правительств.В ходе встречи собеседники рассмотрели повестку армяно-российских отношений, ситуацию в регионе и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210707/mirotvortsy-1740340517.html
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россия, никол пашинян, армения, в мире
Пашинян заявил о намерении развивать союзнические отношения с Россией
Никол Пашинян заявил о намерении властей Армении развивать союзнические отношения с Россией
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
на встрече в среду с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил о готовности властей страны развивать разностороннее сотрудничество с Россией, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Пашинян отметил, что правительство Армении придает большое значение последовательному развитию армяно-российских союзнических отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах и в сфере безопасности", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
И.о. премьера отметил, что у двух стран есть обширная повестка сотрудничества, над реализацией которой активно работают правительства Армении
и России
. Пашинян подчеркнул также важность армяно-российского стратегического сотрудничества в контексте преодоления нестабильности в регионе, отметив ключевую роль России в обеспечении безопасности.
По словам посла РФ Сергея Копыркина, развитие союзнических отношений с Арменией имеет первостепенное значение для России, о чем свидетельствует активный диалог, контакты и взаимодействие между лидерами двух стран, а также представителями правительств.
В ходе встречи собеседники рассмотрели повестку армяно-российских отношений, ситуацию в регионе и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, заявили в пресс-службе.