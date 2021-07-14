https://ria.ru/20210714/pamfilova-1741210523.html

Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей

Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей - РИА Новости, 14.07.2021

Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к главам регионов и председателям избиркомов обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:01

2021-07-14T12:01

2021-07-14T12:01

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к главам регионов и председателям избиркомов обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты Госдумы, не чинить им никаких препятствий."В ситуации эпидемии и нам непросто, и кандидатам непросто. Я направила письма всем руководителям регионов и в региональные избирательные комиссии с настоятельной просьбой и предложением обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов и сделать это максимально оперативно. И уже тем более не чинить никаких препятствий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Списки кандидатов в депутаты в ЦИК представили 15 партий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740808537.html

https://ria.ru/20210708/pamfilova-1740435314.html

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элла памфилова, госдума рф, политика