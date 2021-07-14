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Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей
Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей - РИА Новости, 14.07.2021
Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей
Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к главам регионов и председателям избиркомов обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:01
2021-07-14T12:01
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к главам регионов и председателям избиркомов обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты Госдумы, не чинить им никаких препятствий."В ситуации эпидемии и нам непросто, и кандидатам непросто. Я направила письма всем руководителям регионов и в региональные избирательные комиссии с настоятельной просьбой и предложением обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов и сделать это максимально оперативно. И уже тем более не чинить никаких препятствий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Списки кандидатов в депутаты в ЦИК представили 15 партий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210711/vybory-1740808537.html
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элла памфилова, госдума рф, политика
12:01 14.07.2021
 
Памфилова призвала не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей

Памфилова попросила регионы не чинить препятствий кандидатам при сборе подписей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к главам регионов и председателям избиркомов обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты Госдумы, не чинить им никаких препятствий.
"В ситуации эпидемии и нам непросто, и кандидатам непросто. Я направила письма всем руководителям регионов и в региональные избирательные комиссии с настоятельной просьбой и предложением обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов и сделать это максимально оперативно. И уже тем более не чинить никаких препятствий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 14:27
На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
Списки кандидатов в депутаты в ЦИК представили 15 партий.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 14:00
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
 
Элла ПамфиловаГосдума РФПолитика
 
 
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