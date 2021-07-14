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Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек - РИА Новости, 14.07.2021
Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до 17 человек, поисково-спасательные работы завершены,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T06:26
2021-07-14T06:26
цзянсу
китай
в мире
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до 17 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пропавших.Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания под завалами оказались 23 человека.В настоящее время уже создана правительственная группа, которая занимается расследованием причин инцидента.
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цзянсу, китай, в мире
Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:26 14.07.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Число жертв обрушения здания гостиницы а востоке Китая выросло до 17 человек

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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до 17 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пропавших.
Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания под завалами оказались 23 человека.
"По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 23 человека, из них пять человек были госпитализированы, 17 человек погибли. По состоянию на 9.00 (4.00 мск) вторника, все поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении телеканала.
В настоящее время уже создана правительственная группа, которая занимается расследованием причин инцидента.
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