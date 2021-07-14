Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/ostrova-1741176116.html
Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов - РИА Новости, 14.07.2021
Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T06:31
2021-07-14T06:31
сенкаку
китай
япония
сша
токио
конфликт японии и кнр вокруг спорных островов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155216/81/1552168106_0:4:3628:2045_1920x0_80_0_0_c0836d04895a56d59da29a8cdfd5ed56.jpg
ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо.Четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. В этом году китайские корабли входят в территориальные воды Японии в этом районе в тридцатый раз. На одном из кораблей замечена автоматическая пушка.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что материковый Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/yaponiya-1598276600.html
сенкаку
китай
япония
сша
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155216/81/1552168106_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_436293ee64e90ed0a63ae2f25738c635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сенкаку, китай, япония, сша, токио, конфликт японии и кнр вокруг спорных островов, в мире
Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:31 14.07.2021
 
© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Xinhua, Fil

Китайские корабли вошли в территориальные воды Японии около спорных островов

Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо.
Четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. В этом году китайские корабли входят в территориальные воды Японии в этом районе в тридцатый раз. На одном из кораблей замечена автоматическая пушка.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что материковый Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 09:58
Токио выразил протест Пекину из-за подхода кораблей к островам Сенкаку
 
СенкакуКитайЯпонияСШАТокиоКонфликт Японии и КНР вокруг спорных острововВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния