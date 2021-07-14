https://ria.ru/20210714/ostanki-1741221529.html

В Приморье на свалке нашли человеческие останки

В Приморье на свалке нашли человеческие останки - РИА Новости, 14.07.2021

В Приморье на свалке нашли человеческие останки

Фрагмент человеческой ноги и голову обнаружили на свалке в приморском городе Фокино, сообщило управление МВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:08

2021-07-14T13:08

2021-07-14T13:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

фокино

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Фрагмент человеческой ноги и голову обнаружили на свалке в приморском городе Фокино, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.Часть останков на улице Усатого обнаружил 53-летний мужчина. На место прибыли сотрудники полиции, СК и кинолог. Немецкая овчарка взяла след и привела правоохранителей к человеческим останкам."Установлено, что останки принадлежат 64-летней жительнице города Фокино, почетному работнику образования", — рассказали в ведомстве.Полиция задержала 52-летнего сожителя жертвы. Из его квартиры также изъяли предполагаемое орудие преступления.По информации приморского СУ СК, в ванной комнате нашли другие части тела женщины.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мотивы подозреваемого и детали случившегося выясняются.

https://ria.ru/20210712/telo-1740885781.html

https://ria.ru/20210709/mladenets-1740548282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, фокино, происшествия