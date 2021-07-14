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В Приморье на свалке нашли человеческие останки
В Приморье на свалке нашли человеческие останки - РИА Новости, 14.07.2021
В Приморье на свалке нашли человеческие останки
Фрагмент человеческой ноги и голову обнаружили на свалке в приморском городе Фокино, сообщило управление МВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:08
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
фокино
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Фрагмент человеческой ноги и голову обнаружили на свалке в приморском городе Фокино, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.Часть останков на улице Усатого обнаружил 53-летний мужчина. На место прибыли сотрудники полиции, СК и кинолог. Немецкая овчарка взяла след и привела правоохранителей к человеческим останкам."Установлено, что останки принадлежат 64-летней жительнице города Фокино, почетному работнику образования", — рассказали в ведомстве.Полиция задержала 52-летнего сожителя жертвы. Из его квартиры также изъяли предполагаемое орудие преступления.По информации приморского СУ СК, в ванной комнате нашли другие части тела женщины.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мотивы подозреваемого и детали случившегося выясняются.
https://ria.ru/20210712/telo-1740885781.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, фокино, происшествия
13:08 14.07.2021 (обновлено: 13:51 14.07.2021)
 
В Приморье на свалке нашли человеческие останки

В Приморье на свалке нашли фрагмент человеческой ноги и голову

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Фрагмент человеческой ноги и голову обнаружили на свалке в приморском городе Фокино, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.
Часть останков на улице Усатого обнаружил 53-летний мужчина. На место прибыли сотрудники полиции, СК и кинолог. Немецкая овчарка взяла след и привела правоохранителей к человеческим останкам.
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"Установлено, что останки принадлежат 64-летней жительнице города Фокино, почетному работнику образования", — рассказали в ведомстве.
Полиция задержала 52-летнего сожителя жертвы. Из его квартиры также изъяли предполагаемое орудие преступления.
По информации приморского СУ СК, в ванной комнате нашли другие части тела женщины.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мотивы подозреваемого и детали случившегося выясняются.
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