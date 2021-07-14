https://ria.ru/20210714/oon-1741183781.html

Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН

Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН - РИА Новости, 14.07.2021

Счетная палата подала заявку на аудит продовольственной программы ООН

Счетная палата России подала заявку на аудит Всемирной продовольственной программы ООН и уже попала в шорт-лист, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:10

2021-07-14T09:10

2021-07-14T09:10

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алексей кудрин

магатэ

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экономика

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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Счетная палата России подала заявку на аудит Всемирной продовольственной программы ООН и уже попала в шорт-лист, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Мы выставили заявку на аудит Всемирной продовольственной программы ООН, попали в шорт-лист, идет защита проекта. Мы также выставили заявки в другие организации, в том числе в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), окончательное утверждение победителя пройдет на генконференции МАГАТЭ в сентябре. Битва будет серьезная, восемь кандидатов", - сказал Кудрин.Счетная палата России провела внешний аудит ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию), представив результаты на заседании Совета по промышленному развитию организации во вторник. По словам Кудрина, российские специалисты смогли уложиться вовремя и все качественно сделать, хотя часть работы пришлось проводить дистанционно. Он подчеркнул, что российская команда обладает самыми современными методами аудита на расстоянии по обработке больших данных, хорошо знает все стандарты."В нашей команде есть люди, которые по 10-15 лет проводили международный аудит разных коммерческих организаций. По сути мы в Счетной палате за год создали новую компетенцию, теперь мы выходим на рынок международного аудита. Таким образом Россия вышла в международной сфере еще на одну площадку, где мы, во-первых, соревнуемся, во-вторых, показываем свой опыт, который будет интересен. У нас одна из самых мощных команд международных аудиторов", - заключил Кудрин.

https://ria.ru/20210708/narusheniya-1740360665.html

https://ria.ru/20210617/ipoteka-1737331334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, магатэ, оон, экономика