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https://ria.ru/20210714/odintsovo-1741194245.html
Детский сад на 60 мест построят в подмосковном Одинцово
Детский сад на 60 мест построят в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 14.07.2021
Детский сад на 60 мест построят в подмосковном Одинцово
Группа компании "ПИК" построит детский сад на 60 мест на территории жилого квартала "Одинцово-1", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:42
2021-07-14T10:42
новости подмосковья
инна федотова
московская область (подмосковье)
одинцово
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Группа компании "ПИК" построит детский сад на 60 мест на территории жилого квартала "Одинцово-1", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Разрешение на строительство было выдано в среду 14 июля"В здании площадью 975 квадратных метров будет предусмотрено всё для комфортных занятий: помимо групповых комнат, здесь будут обустроены медицинский кабинет, музыкальный, спортивный и актовый залы. Застройщик планирует начать строительство в сентябре текущего года, а завершить и передать учреждение администрации городского округа — в 2023 году", - приводятся слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.В озеленении территории детского сада будут использованы деревья, разнообразные кустарники и цветы, созданы искусственные ландшафты. Для игр и занятий на свежем воздухе появятся детские и спортивные площадки с оборудованием из натуральных материалов и теневыми навесами.
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инна федотова, московская область (подмосковье), одинцово
10:42 14.07.2021
 

Детский сад на 60 мест построят в подмосковном Одинцово

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Группа компании "ПИК" построит детский сад на 60 мест на территории жилого квартала "Одинцово-1", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на строительство было выдано в среду 14 июля
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"В здании площадью 975 квадратных метров будет предусмотрено всё для комфортных занятий: помимо групповых комнат, здесь будут обустроены медицинский кабинет, музыкальный, спортивный и актовый залы. Застройщик планирует начать строительство в сентябре текущего года, а завершить и передать учреждение администрации городского округа — в 2023 году", - приводятся слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.
В озеленении территории детского сада будут использованы деревья, разнообразные кустарники и цветы, созданы искусственные ландшафты. Для игр и занятий на свежем воздухе появятся детские и спортивные площадки с оборудованием из натуральных материалов и теневыми навесами.
 
Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область (Подмосковье)Одинцово
 
 
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