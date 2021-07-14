В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской
Правозащитный центр "Весна" сообщил об обысках у члена команды Тихановской Анатолия Лебедько
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что дома у бывшего главы белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько проходит обыск.
Лебедько является представителем по конституционной реформе, членом кабинета представителей экс-кандидата в президенты, лидера оппозиции Светланы Тихановской.
"Обыск проходит в квартире политика Анатолия Лебедько", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Там отмечается, что из-за обыска у политика пришлось отменить публичную дискуссию в Могилеве о новой конституции, которую продвигает белорусская оппозиция: Лебедько должен был принимать участие в этом мероприятии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время пресечения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи. Однако Вильнюс отказал Белоруссии в выдаче экс-кандидата.