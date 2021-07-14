https://ria.ru/20210714/obysk-1741280574.html

В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской

В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской - РИА Новости, 14.07.2021

В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что дома у бывшего главы белорусской оппозиционной Объединенной гражданской... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:26

2021-07-14T18:26

2021-07-14T18:26

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

кгб белоруссии

александр лукашенко

анатолий лебедько

белоруссия

объединенная гражданская партия

в мире

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что дома у бывшего главы белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько проходит обыск.Лебедько является представителем по конституционной реформе, членом кабинета представителей экс-кандидата в президенты, лидера оппозиции Светланы Тихановской."Обыск проходит в квартире политика Анатолия Лебедько", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Там отмечается, что из-за обыска у политика пришлось отменить публичную дискуссию в Могилеве о новой конституции, которую продвигает белорусская оппозиция: Лебедько должен был принимать участие в этом мероприятии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время пресечения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи. Однако Вильнюс отказал Белоруссии в выдаче экс-кандидата.

https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740525959.html

белоруссия

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светлана тихановская, весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, анатолий лебедько, белоруссия, объединенная гражданская партия, в мире