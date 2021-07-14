Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210714/obysk-1741280574.html
В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской
В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской - РИА Новости, 14.07.2021
В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что дома у бывшего главы белорусской оппозиционной Объединенной гражданской... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:26
2021-07-14T18:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
кгб белоруссии
александр лукашенко
анатолий лебедько
белоруссия
объединенная гражданская партия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/36195/47/361954784_0:271:2592:1729_1920x0_80_0_0_2cecb0db4e0662496124bf3ac2565743.jpg
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что дома у бывшего главы белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько проходит обыск.Лебедько является представителем по конституционной реформе, членом кабинета представителей экс-кандидата в президенты, лидера оппозиции Светланы Тихановской."Обыск проходит в квартире политика Анатолия Лебедько", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Там отмечается, что из-за обыска у политика пришлось отменить публичную дискуссию в Могилеве о новой конституции, которую продвигает белорусская оппозиция: Лебедько должен был принимать участие в этом мероприятии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время пресечения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи. Однако Вильнюс отказал Белоруссии в выдаче экс-кандидата.
https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740525959.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/36195/47/361954784_0:28:2592:1972_1920x0_80_0_0_1d1a596a94e95bd9ce63ed7703bc994a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, анатолий лебедько, белоруссия, объединенная гражданская партия, в мире
18:26 14.07.2021
 
В Белоруссии проходят обыски у члена команды Тихановской

Правозащитный центр "Весна" сообщил об обысках у члена команды Тихановской Анатолия Лебедько

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что дома у бывшего главы белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько проходит обыск.
Лебедько является представителем по конституционной реформе, членом кабинета представителей экс-кандидата в президенты, лидера оппозиции Светланы Тихановской.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 10:21Протесты в Белоруссии
Тихановская прокомментировала домашний арест Протасевича и Сапеги
"Обыск проходит в квартире политика Анатолия Лебедько", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Там отмечается, что из-за обыска у политика пришлось отменить публичную дискуссию в Могилеве о новой конституции, которую продвигает белорусская оппозиция: Лебедько должен был принимать участие в этом мероприятии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, во время пресечения которых силовики в том числе применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи. Однако Вильнюс отказал Белоруссии в выдаче экс-кандидата.
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 22:42Протесты в Белоруссии
КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоАнатолий ЛебедькоБелоруссияОбъединенная гражданская партияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Лента новостейМолния