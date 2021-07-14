19:42 14.07.2021 (обновлено: 20:06 14.07.2021)
В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2"
Депутат Рады Дубинский раскрыл главный обман Украины по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире телеканала "Наш" раскрыл главный обман Киева в вопросе "Северного потока — 2".
По его словам, украинские власти вводят в заблуждение народ своими заявлениями о том, что российский газопровод до Германии можно блокировать.
"Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление Витренко (главы "Нафтогаза") о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены", — заметил политик.
Дубинский подчеркнул, что Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории. По его мнению, Киев способен только производить красивые новости для внутреннего потребителя, в которых он "борется с русскими".
Украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ, напомнил депутат. На самом деле киевские власти покупают его и просто оформляют как венгерский, чтобы потом рассказывать об "уходе от газовой зависимости от Москвы" и воровать деньги, подытожил Дубинский.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против него активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита этого топлива, а также Вашингтон, продвигающий в Европу свой СПГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии и обсудил строительство "Северного потока — 2". По его словам, взгляды Меркель расходятся с его видением ситуации, связанной с запуском магистрали, хотя сторонам удалось прийти к общему пониманию некоторых аспектов.
В России неоднократно призывали не упоминать "Северный поток — 2" в контексте политики, так как это исключительно коммерческий проект, который выгоден и России, и Евросоюзу.