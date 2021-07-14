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В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2"
В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 14.07.2021
В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2"
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире телеканала "Наш" раскрыл главный обман Киева в вопросе "Северного потока — 2". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:42
2021-07-14T20:06
россия
северный поток — 2
балтийское море
нафтогаз украины
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире телеканала "Наш" раскрыл главный обман Киева в вопросе "Северного потока — 2".По его словам, украинские власти вводят в заблуждение народ своими заявлениями о том, что российский газопровод до Германии можно блокировать.Дубинский подчеркнул, что Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории. По его мнению, Киев способен только производить красивые новости для внутреннего потребителя, в которых он "борется с русскими".Украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ, напомнил депутат. На самом деле киевские власти покупают его и просто оформляют как венгерский, чтобы потом рассказывать об "уходе от газовой зависимости от Москвы" и воровать деньги, подытожил Дубинский."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против него активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита этого топлива, а также Вашингтон, продвигающий в Европу свой СПГ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии и обсудил строительство "Северного потока — 2". По его словам, взгляды Меркель расходятся с его видением ситуации, связанной с запуском магистрали, хотя сторонам удалось прийти к общему пониманию некоторых аспектов.В России неоднократно призывали не упоминать "Северный поток — 2" в контексте политики, так как это исключительно коммерческий проект, который выгоден и России, и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/sevpotok-1741155679.html
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россия, северный поток — 2, балтийское море, нафтогаз украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, в мире
19:42 14.07.2021 (обновлено: 20:06 14.07.2021)
 
В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2"

Депутат Рады Дубинский раскрыл главный обман Украины по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире телеканала "Наш" раскрыл главный обман Киева в вопросе "Северного потока — 2".
По его словам, украинские власти вводят в заблуждение народ своими заявлениями о том, что российский газопровод до Германии можно блокировать.

"Что бы нам ни говорили, все это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление Витренко (главы "Нафтогаза") о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены", — заметил политик.

Дубинский подчеркнул, что Украина не может повлиять на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории. По его мнению, Киев способен только производить красивые новости для внутреннего потребителя, в которых он "борется с русскими".
Украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ, напомнил депутат. На самом деле киевские власти покупают его и просто оформляют как венгерский, чтобы потом рассказывать об "уходе от газовой зависимости от Москвы" и воровать деньги, подытожил Дубинский.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии и обсудил строительство "Северного потока — 2". По его словам, взгляды Меркель расходятся с его видением ситуации, связанной с запуском магистрали, хотя сторонам удалось прийти к общему пониманию некоторых аспектов.
В России неоднократно призывали не упоминать "Северный поток — 2" в контексте политики, так как это исключительно коммерческий проект, который выгоден и России, и Евросоюзу.
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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