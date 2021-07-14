https://ria.ru/20210714/obman-1741174101.html
Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов
Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов
Мошенники решили нажиться в период летних отпусков и придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T03:54
2021-07-14T03:54
2021-07-14T03:55
туризм
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники решили нажиться в период летних отпусков и придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника, рассказал РИА Новости РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст."Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание. После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу – мошеннику", - описал действие схемы эксперт.Строго говоря, платформа бронирования отелей в этой схеме не несет ответственности за кражу, поясняет Шуст. Потребитель вводит данные карты на стороннем сайте, созданном мошенниками, и никакого отношения к официальному сайту системы бронирования не имеющем. По мнению эксперта, есть несколько правил, соблюдение которых позволит обезопасить себя от такого мошенничества. Во-первых, не следует взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте.Во-вторых, в абсолютном большинстве банков карточные переводы должны подтверждаться одноразовым паролем, который приходит по смс, а в сообщении всегда указывается назначение платежа. Необходимо внимательно убедиться, что оно соответствует той операции, которую вы совершаете - если есть сомнения, лучше позвонить в банк. В-третьих, следует стараться не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах. К сожалению, мошеннические интернет-страницы хорошо маскируются под легитимные. Не будет лишним проверить, например, название сайта, его адрес. В случае сомнений – связаться по телефону с платформой бронирования по телефону, указанному в полученном подтверждении брони, рекомендует эксперт.По всей вероятности, в такой схеме мошенники не оказывают на потребителей серьезного давления, заставляя их совершать операции немедленно. Это надо использовать себе на пользу: в случае сомнений, проконсультируйтесь с банком, платформой бронирования или знакомыми, которые уже пользовались ее услугами, дает совет эксперт. "К сожалению, как и в иных случаях социальной инженерии возврат денег затруднен: формально, клиент сам ввел данные карты и подтвердил операцию. В этой ситуации может быть полезно связаться с платформой бронирования, чтобы они убрали со своего сайта поддельный отель, а также с вашим банком – там дадут подробную консультацию по последующим шагам", - советует Шуст.
https://ria.ru/20210709/moshenniki-1740618139.html
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россия
Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов
03:54 14.07.2021 (обновлено: 03:55 14.07.2021)
Эксперт Шуст предупредил россиян о новом способе обмана туристов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники решили нажиться в период летних отпусков и придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника, рассказал РИА Новости РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание. После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу – мошеннику", - описал действие схемы эксперт.
Строго говоря, платформа бронирования отелей в этой схеме не несет ответственности за кражу, поясняет Шуст. Потребитель вводит данные карты на стороннем сайте, созданном мошенниками, и никакого отношения к официальному сайту системы бронирования не имеющем. По мнению эксперта, есть несколько правил, соблюдение которых позволит обезопасить себя от такого мошенничества. Во-первых, не следует взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте.
"Если бронирование осуществлялось через платформу, то и коммуникации должны вестись только через нее. Надо понимать, что специальные сервисы бронирования появились как раз для защиты прав потребителей, они берут на себя риски недобросовестности отелей. Любые договоренности с гостиницей, достигнутые за пределами платформы, не будут иметь силы", - подчеркивает эксперт.
Во-вторых, в абсолютном большинстве банков карточные переводы должны подтверждаться одноразовым паролем, который приходит по смс, а в сообщении всегда указывается назначение платежа. Необходимо внимательно убедиться, что оно соответствует той операции, которую вы совершаете - если есть сомнения, лучше позвонить в банк. В-третьих, следует стараться не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах. К сожалению, мошеннические интернет-страницы хорошо маскируются под легитимные. Не будет лишним проверить, например, название сайта, его адрес. В случае сомнений – связаться по телефону с платформой бронирования по телефону, указанному в полученном подтверждении брони, рекомендует эксперт.
По всей вероятности, в такой схеме мошенники не оказывают на потребителей серьезного давления, заставляя их совершать операции немедленно. Это надо использовать себе на пользу: в случае сомнений, проконсультируйтесь с банком, платформой бронирования или знакомыми, которые уже пользовались ее услугами, дает совет эксперт. "К сожалению, как и в иных случаях социальной инженерии возврат денег затруднен: формально, клиент сам ввел данные карты и подтвердил операцию. В этой ситуации может быть полезно связаться с платформой бронирования, чтобы они убрали со своего сайта поддельный отель, а также с вашим банком – там дадут подробную консультацию по последующим шагам", - советует Шуст.