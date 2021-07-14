Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/oae-1741285224.html
СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+
СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+ - РИА Новости, 14.07.2021
СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+
ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление минэнерго ОАЭ. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:51
2021-07-14T18:51
россия
цены на нефть
опек
саудовская аравия
оаэ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033166_377:764:2660:2048_1920x0_80_0_0_18a9fd772f15b8a73b3f2124efc194f6.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление минэнерго ОАЭ."Министерство энергетики ОАЭ выступило с заявлением, в котором признало переговоры, но сообщило, что соглашения с группой ОПЕК+ еще не достигнуто", - говорится в материале агентства.Ранее в среду Блумбег со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года.Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Квоты по добыче на август пока сохраняются на текущих уровнях, так как ОПЕК+ в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Комитет альянса рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, и продлить срок соглашения с конца апреля до конца 2022 года. ОАЭ, не возражая против такого наращивания добычи, соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона.
https://ria.ru/20210714/kompromiss-1741257538.html
https://ria.ru/20210705/soglashenie-1739901133.html
россия
саудовская аравия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033166_729:804:2387:2048_1920x0_80_0_0_93ed924bcc11734f60b377c4cbfa8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, оаэ, экономика
18:51 14.07.2021
 
СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+

Bloomberg: ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление минэнерго ОАЭ.
"Министерство энергетики ОАЭ выступило с заявлением, в котором признало переговоры, но сообщило, что соглашения с группой ОПЕК+ еще не достигнуто", - говорится в материале агентства.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 16:37Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ сообщили о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
Ранее в среду Блумбег со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года.
Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Квоты по добыче на август пока сохраняются на текущих уровнях, так как ОПЕК+ в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Комитет альянса рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, и продлить срок соглашения с конца апреля до конца 2022 года. ОАЭ, не возражая против такого наращивания добычи, соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.
Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле рассказали о работе по достижению консенсуса в ОПЕК+
 
РоссияЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияОАЭЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Лента новостейМолния