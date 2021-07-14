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СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+

СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+ - РИА Новости, 14.07.2021

СМИ сообщили, что ОАЭ не достигли соглашения с ОПЕК+

ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление минэнерго ОАЭ. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:51

2021-07-14T18:51

2021-07-14T18:51

россия

цены на нефть

опек

саудовская аравия

оаэ

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, переговоры продолжаются, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление минэнерго ОАЭ."Министерство энергетики ОАЭ выступило с заявлением, в котором признало переговоры, но сообщило, что соглашения с группой ОПЕК+ еще не достигнуто", - говорится в материале агентства.Ранее в среду Блумбег со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года.Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Квоты по добыче на август пока сохраняются на текущих уровнях, так как ОПЕК+ в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Комитет альянса рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, и продлить срок соглашения с конца апреля до конца 2022 года. ОАЭ, не возражая против такого наращивания добычи, соглашались на продление сделки только при условии повышения своей базы отсчета.Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона.

https://ria.ru/20210714/kompromiss-1741257538.html

https://ria.ru/20210705/soglashenie-1739901133.html

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саудовская аравия

оаэ

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россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, оаэ, экономика