https://ria.ru/20210714/neprisoedineniya-1741281197.html
России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения
России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения - РИА Новости, 14.07.2021
России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения
России предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения, это отражено в политической декларации организации, принятой на промежуточной конференции... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:28
2021-07-14T18:28
2021-07-14T18:28
россия
сергей лавров
мид азербайджана
нато
движение неприсоединения
египет
азербайджан
в мире
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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. России предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения, это отражено в политической декларации организации, принятой на промежуточной конференции министров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может скоро получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения, такое решение практически готово. В Движении неприсоединения сейчас председательствует Азербайджан."Согласно принятой политической декларации, в соответствии с обращением Российской Федерации, этой стране предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения", - говорится в релизе МИД Азербайджана.Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.
https://ria.ru/20201022/neprisoedinenie-1580961121.html
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россия, сергей лавров, мид азербайджана, нато, движение неприсоединения, египет, азербайджан, в мире
России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения
России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения