https://ria.ru/20210714/neprisoedineniya-1741281197.html

России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения

России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения - РИА Новости, 14.07.2021

России предоставили статус наблюдателя при Движении неприсоединения

России предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения, это отражено в политической декларации организации, принятой на промежуточной конференции... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:28

2021-07-14T18:28

2021-07-14T18:28

россия

сергей лавров

мид азербайджана

нато

движение неприсоединения

египет

азербайджан

в мире

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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. России предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения, это отражено в политической декларации организации, принятой на промежуточной конференции министров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может скоро получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения, такое решение практически готово. В Движении неприсоединения сейчас председательствует Азербайджан."Согласно принятой политической декларации, в соответствии с обращением Российской Федерации, этой стране предоставлен статус наблюдателя при Движении неприсоединения", - говорится в релизе МИД Азербайджана.Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.

https://ria.ru/20201022/neprisoedinenie-1580961121.html

россия

египет

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, мид азербайджана, нато, движение неприсоединения, египет, азербайджан, в мире