https://ria.ru/20210714/nato-1741252615.html

В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России

В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России - РИА Новости, 14.07.2021

В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России

Преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах отрабатывалось на недавних учениях НАТО Defender Europe-2021, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:14

2021-07-14T16:14

2021-07-14T16:16

россия

михаил попов

нато

европа

сша

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах отрабатывалось на недавних учениях НАТО Defender Europe-2021, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Недавно у российских границ проведено крупнейшее со времен "холодной войны" многонациональное учение НАТО Defender Europe-2021, в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах", - сказал Попов.

https://ria.ru/20210712/nato-1740657885.html

россия

европа

сша

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россия, михаил попов, нато, европа, сша, безопасность