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В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России
В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России - РИА Новости, 14.07.2021
В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России
Преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах отрабатывалось на недавних учениях НАТО Defender Europe-2021, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:14
2021-07-14T16:16
россия
михаил попов
нато
европа
сша
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах отрабатывалось на недавних учениях НАТО Defender Europe-2021, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Недавно у российских границ проведено крупнейшее со времен "холодной войны" многонациональное учение НАТО Defender Europe-2021, в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах", - сказал Попов.
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россия, михаил попов, нато, европа, сша, безопасность
16:14 14.07.2021 (обновлено: 16:16 14.07.2021)
 
В Совбезе рассказали о целях учений НАТО у границ России

Замсекретаря Совбеза Попов заявил, что НАТО отрабатывало преодоление российских защитных зон

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе
Эсминец ВМС США Росс у причала в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах отрабатывалось на недавних учениях НАТО Defender Europe-2021, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Недавно у российских границ проведено крупнейшее со времен "холодной войны" многонациональное учение НАТО Defender Europe-2021, в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах", - сказал Попов.
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
 
РоссияМихаил ПоповНАТОЕвропаСШАБезопасность
 
 
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