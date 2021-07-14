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Союзное государство
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Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ
Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ
Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:49
2021-07-14T13:49
союзное государство
россия
алексей громыко
белоруссия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко."Значительная часть населения в России и Белоруссии очень плохо осведомлена о Союзном государстве, (не знают), что мы от него получаем. Люди даже если пользуются этими благами, не соотносят их с тем, что за ресурс им предоставляет эти возможности", - сказал Алексей Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, важно продвигать имидж Союзного государства, информировать население о его функциях и преимуществах."Нужно разработать и обеспечить реализацию комплексной программы имиджа Союзного государства с предоставлением широкой информации по всем ключевым направлениям, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом контуре деятельности нашего Союзного государства", - считает эксперт.
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россия, алексей громыко, белоруссия
13:49 14.07.2021
 

Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Института Европы РАН Алексей Громыко во время онлайн пресс-конференции
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко во время онлайн пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко.
"Значительная часть населения в России и Белоруссии очень плохо осведомлена о Союзном государстве, (не знают), что мы от него получаем. Люди даже если пользуются этими благами, не соотносят их с тем, что за ресурс им предоставляет эти возможности", - сказал Алексей Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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По его мнению, важно продвигать имидж Союзного государства, информировать население о его функциях и преимуществах.
"Нужно разработать и обеспечить реализацию комплексной программы имиджа Союзного государства с предоставлением широкой информации по всем ключевым направлениям, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом контуре деятельности нашего Союзного государства", - считает эксперт.
 
Союзное государствоРоссияАлексей ГромыкоБелоруссия
 
 
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