https://ria.ru/20210714/naselenie-1741225153.html
Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ
Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ
Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:49
2021-07-14T13:49
2021-07-14T13:49
союзное государство
россия
алексей громыко
белоруссия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко."Значительная часть населения в России и Белоруссии очень плохо осведомлена о Союзном государстве, (не знают), что мы от него получаем. Люди даже если пользуются этими благами, не соотносят их с тем, что за ресурс им предоставляет эти возможности", - сказал Алексей Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, важно продвигать имидж Союзного государства, информировать население о его функциях и преимуществах."Нужно разработать и обеспечить реализацию комплексной программы имиджа Союзного государства с предоставлением широкой информации по всем ключевым направлениям, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом контуре деятельности нашего Союзного государства", - считает эксперт.
https://ria.ru/20210714/grazhdanstv-1741224512.html
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россия, алексей громыко, белоруссия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко
.
"Значительная часть населения в России и Белоруссии очень плохо осведомлена о Союзном государстве, (не знают), что мы от него получаем. Люди даже если пользуются этими благами, не соотносят их с тем, что за ресурс им предоставляет эти возможности", - сказал Алексей Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, важно продвигать имидж Союзного государства, информировать население о его функциях и преимуществах.
"Нужно разработать и обеспечить реализацию комплексной программы имиджа Союзного государства с предоставлением широкой информации по всем ключевым направлениям, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом контуре деятельности нашего Союзного государства", - считает эксперт.