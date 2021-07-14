https://ria.ru/20210714/naselenie-1741225153.html

Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ

Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ - РИА Новости, 14.07.2021

Эксперт: большинство населения плохо знают, что такое СГ

Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:49

2021-07-14T13:49

2021-07-14T13:49

союзное государство

россия

алексей громыко

белоруссия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Большая часть населения плохо осведомлена о Союзном государстве и возможностях, которые оно предоставляет, даже если пользуется ими, заявил директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, Алексей Громыко."Значительная часть населения в России и Белоруссии очень плохо осведомлена о Союзном государстве, (не знают), что мы от него получаем. Люди даже если пользуются этими благами, не соотносят их с тем, что за ресурс им предоставляет эти возможности", - сказал Алексей Громыко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, важно продвигать имидж Союзного государства, информировать население о его функциях и преимуществах."Нужно разработать и обеспечить реализацию комплексной программы имиджа Союзного государства с предоставлением широкой информации по всем ключевым направлениям, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом контуре деятельности нашего Союзного государства", - считает эксперт.

https://ria.ru/20210714/grazhdanstv-1741224512.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, алексей громыко, белоруссия