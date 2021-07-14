https://ria.ru/20210714/most-1741178903.html

Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда

Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда - РИА Новости, 14.07.2021

Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда

Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:04

2021-07-14T08:04

2021-07-14T13:49

городское хозяйство москвы

сходня

москва

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Подчеркивается, что до конца 2024 года в Москве планируется закончить строительство девяти мостов. В этом году завершат мост через реку Сходню. Еще четыре возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, их строительство завершат в следующем году.

https://realty.ria.ru/20210629/most-1739022943.html

сходня

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, сходня, москва, общество