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Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда
Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда - РИА Новости, 14.07.2021
Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда
Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:04
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Подчеркивается, что до конца 2024 года в Москве планируется закончить строительство девяти мостов. В этом году завершат мост через реку Сходню. Еще четыре возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, их строительство завершат в следующем году.
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городское хозяйство москвы, сходня, москва, общество
08:04 14.07.2021 (обновлено: 13:49 14.07.2021)
 

Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтроительство моста в Москве
Строительство моста в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мост через Москву-реку построят в районе Берегового проезда, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В створе Берегового проезда планируется строительство моста через Москву-реку протяженностью 390 метров с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении. Сейчас проводятся торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Подчеркивается, что до конца 2024 года в Москве планируется закончить строительство девяти мостов. В этом году завершат мост через реку Сходню. Еще четыре возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, их строительство завершат в следующем году.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:04
Собянин утвердил проект пешеходного моста в центре Москвы
 
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