Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/moskva-1741183180.html
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом - РИА Новости, 14.07.2021
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:07
2021-07-14T11:16
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
delivery club
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода, сообщила пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.Компания запустила такую опцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления штрихкода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя.Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться две недели."С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — объяснили в пресс-службе.С 28 июня в Москве посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
https://ria.ru/20210713/festival-1741045855.html
https://ria.ru/20210708/qr-1740419862.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6eea4a35ad7043346fcd59be92f0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, delivery club, москва, московская область (подмосковье)
09:07 14.07.2021 (обновлено: 11:16 14.07.2021)
 
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом

Москвичи смогут пройти в рестораны и кафе по временным татуировкам с QR-кодом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник "Царицыно" в Москве
Посетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода, сообщила пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
Компания запустила такую опцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления штрихкода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:10Культура
Посетить фестиваль "Спасская башня" можно будет только с QR-кодом
Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться две недели.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — объяснили в пресс-службе.
С 28 июня в Москве посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:53Распространение коронавируса
В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Delivery ClubМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
Лента новостейМолния