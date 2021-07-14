https://ria.ru/20210714/moskva-1741183180.html
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом - РИА Новости, 14.07.2021
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:07
2021-07-14T09:07
2021-07-14T11:16
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коронавирус covid-19
delivery club
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода, сообщила пресс-служба сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.Компания запустила такую опцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления штрихкода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя.Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться две недели."С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — объяснили в пресс-службе.С 28 июня в Москве посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
https://ria.ru/20210713/festival-1741045855.html
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общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, delivery club, москва, московская область (подмосковье)
09:07 14.07.2021 (обновлено: 11:16 14.07.2021)
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Москвичи смогут пройти в рестораны и кафе по временным татуировкам с QR-кодом