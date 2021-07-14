https://ria.ru/20210714/moskva-1741180013.html
Москвичам пообещали "разрушение" антициклона
Москвичам пообещали "разрушение" антициклона - РИА Новости, 14.07.2021
Москвичам пообещали "разрушение" антициклона
Сухие грозы без дождя пройдут в Москве в среду, температура достигнет плюс 34 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:23
2021-07-14T08:23
2021-07-14T10:14
евгений тишковец
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сухие грозы без дождя пройдут в Москве в среду, температура достигнет плюс 34 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, столица останется во власти старого антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух."Но все-таки антициклон начинает терять свои силы, разрушаться, поэтому мы не исключаем, что во второй половине дня в столичном регионе местами могут прогреметь грозы. Но это, скорее всего, будут сухие грозы, потому что из-за высоких температур влага, содержащаяся в облаках, не успеет добраться до поверхности земли, испаряясь по пути", — добавила синоптик, подчеркнув, что на дожди рассчитывать не стоит.По ее словам, температура в Москве по-прежнему очень высокая: в городе воздух прогреется до плюс 32-34, а в Московском регионе — до плюс 30-35. Рекорд сегодняшнего дня (плюс 34,1 градуса) зафиксировали в 1951 году.Жителей столицы ожидает западный и северно-западный ветер со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба — это нормальный показатель для города.Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что июль в Москве будет на полтора-два градуса выше нормы и с дефицитом осадков до 40%. В последний месяц лета отклонения от основных метеопараметров сократятся, а температура воздуха превысит многолетние показатели на один градус.
https://ria.ru/20210713/livni-1741153610.html
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евгений тишковец, елена волосюк, погода, москва, общество
08:23 14.07.2021 (обновлено: 10:14 14.07.2021)
Москвичам пообещали "разрушение" антициклона
В Москве в среду пройдут сухие грозы без дождя, температура достигнет плюс 34 градусов
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Сухие грозы без дождя пройдут в Москве в среду, температура достигнет плюс 34 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
.
По ее словам, столица останется во власти старого антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух.
"Но все-таки антициклон начинает терять свои силы, разрушаться, поэтому мы не исключаем, что во второй половине дня в столичном регионе местами могут прогреметь грозы. Но это, скорее всего, будут сухие грозы, потому что из-за высоких температур влага, содержащаяся в облаках, не успеет добраться до поверхности земли, испаряясь по пути", — добавила синоптик, подчеркнув, что на дожди рассчитывать не стоит.
По ее словам, температура в Москве по-прежнему очень высокая: в городе воздух прогреется до плюс 32-34, а в Московском регионе — до плюс 30-35. Рекорд сегодняшнего дня (плюс 34,1 градуса) зафиксировали в 1951 году.
Жителей столицы ожидает западный и северно-западный ветер со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба — это нормальный показатель для города.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
рассказал РИА Новости, что июль в Москве
будет на полтора-два градуса выше нормы и с дефицитом осадков до 40%. В последний месяц лета отклонения от основных метеопараметров сократятся, а температура воздуха превысит многолетние показатели на один градус.