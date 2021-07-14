https://ria.ru/20210714/moskva-1741179407.html

В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО

В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО - РИА Новости, 14.07.2021

В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО

Агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва — добрый город" появился в столице, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:12

2021-07-14T08:12

2021-07-14T08:12

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва — добрый город" появился в столице, говорится на официальном портале мэра и правительства города."В столице запустили новый сервис - агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва - добрый город". В нем доступен каталог уникальных товаров и сувениров, которые делают своими руками подопечные некоммерческих организаций ... Участие в проекте для социально ориентированных НКО бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму обратной связи на сайте", - говорится в сообщении.По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, цель агрегатора - предоставить соцориентированным НКО онлайн-площадку и новый канал продаж товаров, сделанных людьми с инвалидностью и теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Желающие могут ознакомиться с продукцией, перейти на сайты НКО и купить ее."Так мы, с одной стороны, поддерживаем деятельность социально ориентированных НКО и их подопечных, ведь трудовая занятость людей с инвалидностью и ментальными особенностями — это возможность для них самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться. С другой стороны, агрегатор дает возможность простым москвичам и крупным корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом", - добавляются на сайте слова Раковой.

https://ria.ru/20210708/konkurs-1740403143.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество