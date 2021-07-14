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В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО
В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО - РИА Новости, 14.07.2021
В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО
Агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва — добрый город" появился в столице, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:12
2021-07-14T08:12
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва — добрый город" появился в столице, говорится на официальном портале мэра и правительства города."В столице запустили новый сервис - агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва - добрый город". В нем доступен каталог уникальных товаров и сувениров, которые делают своими руками подопечные некоммерческих организаций ... Участие в проекте для социально ориентированных НКО бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму обратной связи на сайте", - говорится в сообщении.По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, цель агрегатора - предоставить соцориентированным НКО онлайн-площадку и новый канал продаж товаров, сделанных людьми с инвалидностью и теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Желающие могут ознакомиться с продукцией, перейти на сайты НКО и купить ее."Так мы, с одной стороны, поддерживаем деятельность социально ориентированных НКО и их подопечных, ведь трудовая занятость людей с инвалидностью и ментальными особенностями — это возможность для них самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться. С другой стороны, агрегатор дает возможность простым москвичам и крупным корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом", - добавляются на сайте слова Раковой.
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353
60
анастасия ракова , москва, общество
08:12 14.07.2021
 
В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО

В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва — добрый город" появился в столице, говорится на официальном портале мэра и правительства города.
"В столице запустили новый сервис - агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва - добрый город". В нем доступен каталог уникальных товаров и сувениров, которые делают своими руками подопечные некоммерческих организаций ... Участие в проекте для социально ориентированных НКО бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму обратной связи на сайте", - говорится в сообщении.
Статуэтка победителя Всероссийского Конкурса Лучший социальный проект года - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 11:34
Определены лауреаты конкурса "Лучший социальный проект года"
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, цель агрегатора - предоставить соцориентированным НКО онлайн-площадку и новый канал продаж товаров, сделанных людьми с инвалидностью и теми, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Желающие могут ознакомиться с продукцией, перейти на сайты НКО и купить ее.
"Так мы, с одной стороны, поддерживаем деятельность социально ориентированных НКО и их подопечных, ведь трудовая занятость людей с инвалидностью и ментальными особенностями — это возможность для них самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться. С другой стороны, агрегатор дает возможность простым москвичам и крупным корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом", - добавляются на сайте слова Раковой.
Пожилая женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:45Новости Подмосковья
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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