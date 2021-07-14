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О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм - РИА Новости, 14.07.2021
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм
Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:17
2021-07-14T02:17
2021-07-14T02:17
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard.У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder & Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment."Джим Моррисон был известен как дионисийская рок-звезда в кожаных брюках, красивый словно греческий бог, потрясающий певец, шаман и артист. Но Джим также был и эрудитом. Он был поэтом, писателем и режиссером задолго до того, как задумался о музыкальной карьере, — говорит Джефф Джампол, генеральный директор компании JAM Inc., курирующий наследие The Doors. — Все эти годы о нем знали, как о рок-звезде, какой он действительно был. Но, мы чувствуем, что пришло время сравнять счет и поговорить о других сторонах личности Джима, о которых многие не в курсе". Продюсеры получили полный доступ к коллекции музыки и стихов Моррисона, в том числе и к не публиковавшимся ранее материалам. Это не первый фильм о музыканте. В 1991 вышла художественная автобиографическая картина Оливера Стоуна. Когда состоится премьера нового документального проекта о Моррисоне, пока не известно. Создатели ленты надеются, что картина выйдет в прокат в конце 2022 — начале 2023 года.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, джим моррисон
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает
Billboard.
У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder & Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment.
"Джим Моррисон был известен как дионисийская рок-звезда в кожаных брюках, красивый словно греческий бог, потрясающий певец, шаман и артист. Но Джим также был и эрудитом. Он был поэтом, писателем и режиссером задолго до того, как задумался о музыкальной карьере, — говорит Джефф Джампол, генеральный директор компании JAM Inc., курирующий наследие The Doors. — Все эти годы о нем знали, как о рок-звезде, какой он действительно был. Но, мы чувствуем, что пришло время сравнять счет и поговорить о других сторонах личности Джима, о которых многие не в курсе".
Продюсеры получили полный доступ к коллекции музыки и стихов Моррисона, в том числе и к не публиковавшимся ранее материалам.
Это не первый фильм о музыканте. В 1991 вышла художественная автобиографическая картина Оливера Стоуна.
Когда состоится премьера нового документального проекта о Моррисоне, пока не известно. Создатели ленты надеются, что картина выйдет в прокат в конце 2022 — начале 2023 года.