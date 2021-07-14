Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/morrison-1741067813.html
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм - РИА Новости, 14.07.2021
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм
Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T02:17
2021-07-14T02:17
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
джим моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98248/91/982489128_0:28:700:422_1920x0_80_0_0_dfc77b9958e172698d32a89e2ed69cda.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard.У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder &amp; Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment."Джим Моррисон был известен как дионисийская рок-звезда в кожаных брюках, красивый словно греческий бог, потрясающий певец, шаман и артист. Но Джим также был и эрудитом. Он был поэтом, писателем и режиссером задолго до того, как задумался о музыкальной карьере, — говорит Джефф Джампол, генеральный директор компании JAM Inc., курирующий наследие The Doors. — Все эти годы о нем знали, как о рок-звезде, какой он действительно был. Но, мы чувствуем, что пришло время сравнять счет и поговорить о других сторонах личности Джима, о которых многие не в курсе". Продюсеры получили полный доступ к коллекции музыки и стихов Моррисона, в том числе и к не публиковавшимся ранее материалам. Это не первый фильм о музыканте. В 1991 вышла художественная автобиографическая картина Оливера Стоуна. Когда состоится премьера нового документального проекта о Моррисоне, пока не известно. Создатели ленты надеются, что картина выйдет в прокат в конце 2022 — начале 2023 года.
https://ria.ru/20210709/mccartney-1740467026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/98248/91/982489128_36:0:687:488_1920x0_80_0_0_a47d15c75558381bf17bce1fbfee71be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, кино и сериалы, новости культуры, джим моррисон

О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм

02:17 14.07.2021
 
© Фото : Elektra/RhinoАмериканский певец Джим Моррисон на обложке альбома The Very Best of The Doors (2007)
Американский певец Джим Моррисон на обложке альбома The Very Best of The Doors (2007) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Elektra/Rhino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard.
У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder & Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment.
"Джим Моррисон был известен как дионисийская рок-звезда в кожаных брюках, красивый словно греческий бог, потрясающий певец, шаман и артист. Но Джим также был и эрудитом. Он был поэтом, писателем и режиссером задолго до того, как задумался о музыкальной карьере, — говорит Джефф Джампол, генеральный директор компании JAM Inc., курирующий наследие The Doors. — Все эти годы о нем знали, как о рок-звезде, какой он действительно был. Но, мы чувствуем, что пришло время сравнять счет и поговорить о других сторонах личности Джима, о которых многие не в курсе".
Продюсеры получили полный доступ к коллекции музыки и стихов Моррисона, в том числе и к не публиковавшимся ранее материалам.
Это не первый фильм о музыканте. В 1991 вышла художественная автобиографическая картина Оливера Стоуна.
Когда состоится премьера нового документального проекта о Моррисоне, пока не известно. Создатели ленты надеются, что картина выйдет в прокат в конце 2022 — начале 2023 года.
Кадр из трейлера фильма McCartney 3,2,1
9 июля, 02:31Культура
Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни
 
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыДжим Моррисон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния