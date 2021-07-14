https://ria.ru/20210714/morrison-1741067813.html

О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм

О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм - РИА Новости, 14.07.2021

О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм

Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:17

2021-07-14T02:17

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джим моррисон

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard.У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder & Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment."Джим Моррисон был известен как дионисийская рок-звезда в кожаных брюках, красивый словно греческий бог, потрясающий певец, шаман и артист. Но Джим также был и эрудитом. Он был поэтом, писателем и режиссером задолго до того, как задумался о музыкальной карьере, — говорит Джефф Джампол, генеральный директор компании JAM Inc., курирующий наследие The Doors. — Все эти годы о нем знали, как о рок-звезде, какой он действительно был. Но, мы чувствуем, что пришло время сравнять счет и поговорить о других сторонах личности Джима, о которых многие не в курсе". Продюсеры получили полный доступ к коллекции музыки и стихов Моррисона, в том числе и к не публиковавшимся ранее материалам. Это не первый фильм о музыканте. В 1991 вышла художественная автобиографическая картина Оливера Стоуна. Когда состоится премьера нового документального проекта о Моррисоне, пока не известно. Создатели ленты надеются, что картина выйдет в прокат в конце 2022 — начале 2023 года.

https://ria.ru/20210709/mccartney-1740467026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, кино и сериалы, новости культуры, джим моррисон