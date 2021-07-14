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В Новой Зеландии зимние морозы вызвали перебои в движении поездов
В Новой Зеландии зимние морозы вызвали перебои в движении поездов - РИА Новости, 14.07.2021
В Новой Зеландии зимние морозы вызвали перебои в движении поездов
Морозная погода, установившаяся утром в среду на большей территории Новой Зеландии, вызвала отмену и задержку движения поездов на трех линиях, в том числе в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:36
2021-07-14T09:36
россия
новая зеландия
веллингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Морозная погода, установившаяся утром в среду на большей территории Новой Зеландии, вызвала отмену и задержку движения поездов на трех линиях, в том числе в направлении столицы страны Веллингтон, согласно сообщению транспортной компании Metlink.По ее данным, на некоторых участках железных дорог, по которым затруднено движение поездов, пассажиров перевозили автобусы, пока погодные условия не позволили возобновить нормальную работу транспорта.В то время, как в средней полосе России воцарилась летняя жара, в южном полушарии, в том числе в Новой Зеландии, сейчас в самом разгаре зима.Как передало радио RNZ, утром температура воздуха в Сен-Арно опустилась до -7,8 градуса Цельсия. В крупном городе Крайстчерч утром была зафиксирована температура -4 градуса, и морозы вызвали гололед на дорогах. -0-
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россия, новая зеландия, веллингтон (город), в мире
09:36 14.07.2021
 
В Новой Зеландии зимние морозы вызвали перебои в движении поездов

Морозная погода в Новой Зеландии вызвала отмену и задержку движения поездов

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Морозная погода, установившаяся утром в среду на большей территории Новой Зеландии, вызвала отмену и задержку движения поездов на трех линиях, в том числе в направлении столицы страны Веллингтон, согласно сообщению транспортной компании Metlink.
По ее данным, на некоторых участках железных дорог, по которым затруднено движение поездов, пассажиров перевозили автобусы, пока погодные условия не позволили возобновить нормальную работу транспорта.
В то время, как в средней полосе России воцарилась летняя жара, в южном полушарии, в том числе в Новой Зеландии, сейчас в самом разгаре зима.
Как передало радио RNZ, утром температура воздуха в Сен-Арно опустилась до -7,8 градуса Цельсия. В крупном городе Крайстчерч утром была зафиксирована температура -4 градуса, и морозы вызвали гололед на дорогах. -0-
Река Уонгануи в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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