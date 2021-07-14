https://ria.ru/20210714/moratoriy-1741282679.html

Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь

Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 14.07.2021

Глава СПЧ Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь

Отменять мораторий на смертную казнь в России нельзя: чувства родственников жертв преступлений понятны, но при вынесении смертного приговора не исключены... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:36

2021-07-14T18:36

2021-07-14T18:36

россия

валерий фадеев

здоровье - общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

смертная казнь в россии: формальность и реальность

общество

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Отменять мораторий на смертную казнь в России нельзя: чувства родственников жертв преступлений понятны, но при вынесении смертного приговора не исключены ошибки, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Понимаю состояние тех людей, которые хотят добиться максимального наказания для тех, кто совершил преступление над их друзьями и родственниками. Безусловно, они хотят растерзать и убить преступника. Не дай Бог оказаться на их месте, но убивать? Не знаю, это не по-христиански. Кроме того, никогда нельзя исключать вероятность ошибки", – сказал Фадеев на форуме "Территория смыслов".Известны случаи, когда к смертной казни приговаривали невиновных людей, напомнил глава СПЧ, отметив и негативное влияние вынесения таких приговоров на судей."Если мы возвращаем смертную казнь, то должны вернуть и палачей, а судьи вновь получат возможность отправлять людей на смерть. В СПЧ работает бывший судья Галина Осокина. И ей однажды пришлось приговорить человека к смертной казни. Она помнит этот день до сих пор", – сказал Фадеев.По его мнению, траты на заключенных, отбывающих пожизненный срок, не настолько существенны, а жизнь тех, кто должен был попасть под смертную казнь, далека от хорошей. "Там очень тяжелые условия. Им даже прилечь нельзя. Есть табуреточка и Библия. Может почитать. Поэтому они получают свое наказание", - отметил глава СПЧ.

https://ria.ru/20210516/kazn-1732508133.html

https://ria.ru/20210702/kazn-1739690681.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фадеев, здоровье - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), смертная казнь в россии: формальность и реальность, общество