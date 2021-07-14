https://ria.ru/20210714/mks-1741191160.html

Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС

Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС - РИА Новости, 14.07.2021

Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС

Почти треть опрошенных россиян заявили, что хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, свидетельствуют данные Всероссийского... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:24

2021-07-14T10:24

2021-07-14T10:28

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

вциом

байконур (город)

звездный городок

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти треть опрошенных россиян заявили, что хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В то же время участие в МКС и развитие новых станций, по мнению респондентов, должны стать основными приоритетами России в космосе. Этого мнения придерживаются 44% опрошенных в возрасте от 18-24 лет, 27% - 25-34 года, 32% - 35-44 года, 30% - 44-59 лет, 60 лет и старше - 25%.Уточняется, что 29% участников исследования считают, что основным направлением развития должны стать военно-космические программы, в том числе военные спутники, а 18% опрошенных - освоение Луны и Марса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 8 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210712/perets-1741006860.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, вциом, байконур (город), звездный городок