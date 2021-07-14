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Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС - РИА Новости, 14.07.2021
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС
Почти треть опрошенных россиян заявили, что хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, свидетельствуют данные Всероссийского... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:24
2021-07-14T10:24
2021-07-14T10:28
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти треть опрошенных россиян заявили, что хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В то же время участие в МКС и развитие новых станций, по мнению респондентов, должны стать основными приоритетами России в космосе. Этого мнения придерживаются 44% опрошенных в возрасте от 18-24 лет, 27% - 25-34 года, 32% - 35-44 года, 30% - 44-59 лет, 60 лет и старше - 25%.Уточняется, что 29% участников исследования считают, что основным направлением развития должны стать военно-космические программы, в том числе военные спутники, а 18% опрошенных - освоение Луны и Марса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 8 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, вциом, байконур (город), звездный городок
10:24 14.07.2021 (обновлено: 10:28 14.07.2021)
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС
Опрос ВЦИОМ показал, что почти треть россиян хотели бы отправиться в космос и посетить МКС
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Почти треть опрошенных россиян заявили, что хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию
, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
"Почти треть наших соотечественников (30%) хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, 34% хотели бы совершить полет на реактивных самолетах в стратосферу, 33% - пройти космические тренировки на тренажерах в Звездном городке
, 43% хотели бы поехать в тур на космодромы Байконур
и Восточный", - говорится в сообщении.
В то же время участие в МКС и развитие новых станций, по мнению респондентов, должны стать основными приоритетами России в космосе. Этого мнения придерживаются 44% опрошенных в возрасте от 18-24 лет, 27% - 25-34 года, 32% - 35-44 года, 30% - 44-59 лет, 60 лет и старше - 25%.
Уточняется, что 29% участников исследования считают, что основным направлением развития должны стать военно-космические программы, в том числе военные спутники, а 18% опрошенных - освоение Луны и Марса.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 8 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.