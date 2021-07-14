https://ria.ru/20210714/miting-1741236442.html

В Киеве завершился митинг пенсионеров МВД

В Киеве завершился митинг пенсионеров МВД - РИА Новости, 14.07.2021

В Киеве завершился митинг пенсионеров МВД

Митинг пенсионеров МВД Украины с требованием повысить им пенсии завершился в Киеве, участники понемногу покидают площадь перед зданием парламента, передает... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:47

2021-07-14T14:47

2021-07-14T14:47

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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Митинг пенсионеров МВД Украины с требованием повысить им пенсии завершился в Киеве, участники понемногу покидают площадь перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.В среду пенсионеры МВД пикетировали парламент и кабинет министров с требованием повысить им пенсии. Митингующие предприняли попытку прорваться в здание парламента, однако полиция помешала это сделать, была небольшая потасовка, правоохранители разово применили слезоточивый газ. Пострадавших и задержанных нет.Ситуация в центре украинской столицы, где проходил митинг, спокойная, ранее заблокированные улицы уже открыты для проезда. Полиция и нацгвардия по-прежнему усилено охраняют здание парламента. Митингующие группами покидают площадь, некоторые еще остаются в парке возле Рады.Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение индексировать пенсии военнослужащих и пенсионеров МВД, которым они были назначены до марта 2018 года, установив минимальные выплаты на уровне 141 доллара, а также постановил определить ежемесячную доплату на уровне 73 долларов.Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Они жаловались, что их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/ukraina-1741206831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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