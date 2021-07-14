Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/mina-1741169038.html
Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР
Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР - РИА Новости, 14.07.2021
Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР
Президент России Владимир Путин заявил, что миной замедленного действия в СССР была ведущая роль КПСС. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:20
2021-07-14T00:20
россия
рсфср
владимир ленин (владимир ульянов)
иосиф сталин (джугашвили)
владимир путин
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/146084/13/1460841338_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_f1585dfe21339a91aa27366916f625a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миной замедленного действия в СССР была ведущая роль КПСС.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Во вторник президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.По его словам, право свободного выхода республик СССР из единой страны было "самой опасной миной замедленного действия".Он также рассказал о разных точках зрения между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным при зарождении СССР."Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского союза, и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР. У Ленина была друга точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав в РСФСР, а создают вместе с ней на равных условиях новое государство. Сталин называл это национальным либерализмом и спорил, в открытую спорил с Лениным", - сказал Путин.Он добавил, что позиция Ленина, если почитать документы, состояла в том, что "Сталин, наверное, прав, но рановато об этом говорить"."И пошел на, как говорил тот же Сталин, уступки националам. А сам Сталин говорил, что российский империализм - это переходный этап к социалистическому централизму. Собственно говоря, на самом-то деле, по факту, они, большевики, так и сделали, потому что Советский союз был федеративным государством - если даже не конфедеративным, с учетом права выхода, то, по сути-то, был в высшей степени унитарным государством, централизованным", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210713/kontekst-1741163710.html
https://ria.ru/20210630/sssr-1739265996.html
россия
рсфср
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/146084/13/1460841338_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3c990d06e4461deffae4ad48b32f021b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рсфср, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, ссср, общество
Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР
00:20 14.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Владимир Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миной замедленного действия в СССР была ведущая роль КПСС.
Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Во вторник президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
По его словам, право свободного выхода республик СССР из единой страны было "самой опасной миной замедленного действия".

"А вторая мина - это ведущая роль КПСС. Направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться - за ней посыпалась и вся страна. Были и другие мины замедленного действия, потом еще, может быть, об этом поговорим", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также рассказал о разных точках зрения между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным при зарождении СССР.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 22:53
Путин отметил значение исторического контекста в отношениях с Украиной
"Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского союза, и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР. У Ленина была друга точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав в РСФСР, а создают вместе с ней на равных условиях новое государство. Сталин называл это национальным либерализмом и спорил, в открытую спорил с Лениным", - сказал Путин.
Он добавил, что позиция Ленина, если почитать документы, состояла в том, что "Сталин, наверное, прав, но рановато об этом говорить".
"И пошел на, как говорил тот же Сталин, уступки националам. А сам Сталин говорил, что российский империализм - это переходный этап к социалистическому централизму. Собственно говоря, на самом-то деле, по факту, они, большевики, так и сделали, потому что Советский союз был федеративным государством - если даже не конфедеративным, с учетом права выхода, то, по сути-то, был в высшей степени унитарным государством, централизованным", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:43Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно
 
РоссияРСФСРВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Иосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинСССРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния