https://ria.ru/20210714/mina-1741169038.html

Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР

Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР - РИА Новости, 14.07.2021

Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что миной замедленного действия в СССР была ведущая роль КПСС. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T00:20

2021-07-14T00:20

2021-07-14T00:20

россия

рсфср

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин (джугашвили)

владимир путин

ссср

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миной замедленного действия в СССР была ведущая роль КПСС.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Во вторник президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.По его словам, право свободного выхода республик СССР из единой страны было "самой опасной миной замедленного действия".Он также рассказал о разных точках зрения между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным при зарождении СССР."Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского союза, и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР. У Ленина была друга точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав в РСФСР, а создают вместе с ней на равных условиях новое государство. Сталин называл это национальным либерализмом и спорил, в открытую спорил с Лениным", - сказал Путин.Он добавил, что позиция Ленина, если почитать документы, состояла в том, что "Сталин, наверное, прав, но рановато об этом говорить"."И пошел на, как говорил тот же Сталин, уступки националам. А сам Сталин говорил, что российский империализм - это переходный этап к социалистическому централизму. Собственно говоря, на самом-то деле, по факту, они, большевики, так и сделали, потому что Советский союз был федеративным государством - если даже не конфедеративным, с учетом права выхода, то, по сути-то, был в высшей степени унитарным государством, централизованным", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210713/kontekst-1741163710.html

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россия

рсфср

ссср

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россия, рсфср, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), владимир путин, ссср, общество