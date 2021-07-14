Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР
Владимир Путин назвал ведущую роль КПСС миной замедленного действия в СССР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миной замедленного действия в СССР была ведущая роль КПСС.
Накануне на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев". Во вторник президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
По его словам, право свободного выхода республик СССР из единой страны было "самой опасной миной замедленного действия".
"А вторая мина - это ведущая роль КПСС. Направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться - за ней посыпалась и вся страна. Были и другие мины замедленного действия, потом еще, может быть, об этом поговорим", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он также рассказал о разных точках зрения между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным при зарождении СССР.
"Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского союза, и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР. У Ленина была друга точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав в РСФСР, а создают вместе с ней на равных условиях новое государство. Сталин называл это национальным либерализмом и спорил, в открытую спорил с Лениным", - сказал Путин.
Он добавил, что позиция Ленина, если почитать документы, состояла в том, что "Сталин, наверное, прав, но рановато об этом говорить".
"И пошел на, как говорил тот же Сталин, уступки националам. А сам Сталин говорил, что российский империализм - это переходный этап к социалистическому централизму. Собственно говоря, на самом-то деле, по факту, они, большевики, так и сделали, потому что Советский союз был федеративным государством - если даже не конфедеративным, с учетом права выхода, то, по сути-то, был в высшей степени унитарным государством, централизованным", - добавил Путин.