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Польша предупредила Белоруссию о санкциях ЕС за наплыв мигрантов в Литву
Польша предупредила Белоруссию о санкциях ЕС за наплыв мигрантов в Литву - РИА Новости, 14.07.2021
Польша предупредила Белоруссию о санкциях ЕС за наплыв мигрантов в Литву
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что возможны очередные санкции ЕС против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из этой страны в Литву. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:24
2021-07-14T11:31
александр лукашенко
евросоюз
польша
белоруссия
литва
в мире
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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что возможны очередные санкции ЕС против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из этой страны в Литву.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 1,7 тысячи нелегалов поймали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 21 раз превышает показатели прошлого года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать -коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом", - заявил Рау агентству РАР.Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о "спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты"."Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия", - заявил польский министр.По его словам, то, какими будут санкции, - вопрос пока открытый. "Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций", - резюмировал Рау.
https://ria.ru/20210706/tranzit-1740090402.html
https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
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александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, литва, в мире
11:24 14.07.2021 (обновлено: 11:31 14.07.2021)
 
Польша предупредила Белоруссию о санкциях ЕС за наплыв мигрантов в Литву

В МИД Польши заявили, что ЕС может наложить на Белоруссию санкции за наплыв мигрантов в Литву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что возможны очередные санкции ЕС против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из этой страны в Литву.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 1,7 тысячи нелегалов поймали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 21 раз превышает показатели прошлого года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о "спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты".
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По его словам, то, какими будут санкции, - вопрос пока открытый. "Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций", - резюмировал Рау.
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