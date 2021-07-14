https://ria.ru/20210714/microsoft-1741250821.html

В Microsoft выпустили обновление для старых версий Windows

В Microsoft выпустили обновление для старых версий Windows - РИА Новости, 14.07.2021

В Microsoft выпустили обновление для старых версий Windows

Компания Microsoft сделала доступным накопительное обновление для Windows 7, 8.1 и 10, сообщается на странице фирменного "Центра обновлений". РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:07

2021-07-14T16:07

2021-07-14T16:07

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компания Microsoft сделала доступным накопительное обновление для Windows 7, 8.1 и 10, сообщается на странице фирменного "Центра обновлений".В обновлении под номером KB5004237 устраняется более 100 проблем операционной системы, среди которых есть и три уязвимости "нулевого дня". Microsoft подготовила и специальные "заплатки" для Windows 7, поддержка которой завершилась 1,5 года назад. Для нее предлагается, например, устранение проблем с 16-разрядными приложениями.Глобальное обновление для компьютеров, получившее название Windows 11, станет доступно для пользователей уже осенью 2021 года. Новая версия получила ряд изменений, в числе которых новое меню "Пуск" и поддержка активного стилуса.

https://ria.ru/20210708/windows-1740412088.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии