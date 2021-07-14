https://ria.ru/20210714/microsoft-1741250821.html
В Microsoft выпустили обновление для старых версий Windows
В Microsoft выпустили обновление для старых версий Windows - РИА Новости, 14.07.2021
В Microsoft выпустили обновление для старых версий Windows
Компания Microsoft сделала доступным накопительное обновление для Windows 7, 8.1 и 10, сообщается на странице фирменного "Центра обновлений". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:07
2021-07-14T16:07
2021-07-14T16:07
наука
windows
microsoft corporation
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компания Microsoft сделала доступным накопительное обновление для Windows 7, 8.1 и 10, сообщается на странице фирменного "Центра обновлений".В обновлении под номером KB5004237 устраняется более 100 проблем операционной системы, среди которых есть и три уязвимости "нулевого дня". Microsoft подготовила и специальные "заплатки" для Windows 7, поддержка которой завершилась 1,5 года назад. Для нее предлагается, например, устранение проблем с 16-разрядными приложениями.Глобальное обновление для компьютеров, получившее название Windows 11, станет доступно для пользователей уже осенью 2021 года. Новая версия получила ряд изменений, в числе которых новое меню "Пуск" и поддержка активного стилуса.
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windows, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Компания Microsoft
сделала доступным накопительное обновление для Windows
7, 8.1 и 10, сообщается
на странице фирменного "Центра обновлений".
В обновлении под номером KB5004237 устраняется более 100 проблем операционной системы, среди которых есть и три уязвимости "нулевого дня".
Microsoft подготовила и специальные "заплатки" для Windows 7, поддержка которой завершилась 1,5 года назад. Для нее предлагается, например, устранение проблем с 16-разрядными приложениями.
Глобальное обновление для компьютеров, получившее название Windows 11, станет доступно для пользователей уже осенью 2021 года. Новая версия получила ряд изменений, в числе которых новое меню "Пуск" и поддержка активного стилуса.