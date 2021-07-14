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Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации
Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации
При получении медотвода от COVID-вакцинации наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:13
2021-07-14T17:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При получении медотвода от COVID-вакцинации наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации", - сказал министр.Он подчеркнул, что при этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода."Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - рассказал Мурашко.Также министр отметил, что существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть."Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи", - сказал министр.Также он напомнил, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть острожным в контактах, держать дистанцию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
17:13 14.07.2021
 
Мурашко рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации

Глава Минздрава Мурашко заявил, что решение о медотводе от вакцинации принимает лечащий врач

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При получении медотвода от COVID-вакцинации наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации", - сказал министр.
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Он подчеркнул, что при этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.
"Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - рассказал Мурашко.
Также министр отметил, что существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть.
"Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи", - сказал министр.
Также он напомнил, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть острожным в контактах, держать дистанцию.
Читайте полный текст интервью >>
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:06Распространение коронавируса
Врач назвал основания для медотвода от вакцинации
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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