https://ria.ru/20210714/mchs-1741238193.html

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 14.07.2021

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:59

2021-07-14T14:59

2021-07-14T15:07

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров. Транспорт спасатели советуют парковать вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

https://ria.ru/20210628/podtoplenie-1738913172.html

москва

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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество