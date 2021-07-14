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МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 14.07.2021
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:59
2021-07-14T15:07
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров. Транспорт спасатели советуют парковать вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
14:59 14.07.2021 (обновлено: 15:07 14.07.2021)
 
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

МЧС предупредило москвичей о возможных грозе и порывистом ветре в среду во второй половине дня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров. Транспорт спасатели советуют парковать вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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