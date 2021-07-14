https://ria.ru/20210714/mchs-1741238193.html
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 14.07.2021
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:59
2021-07-14T14:59
2021-07-14T15:07
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду в среду в Москве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров. Транспорт спасатели советуют парковать вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
https://ria.ru/20210628/podtoplenie-1738913172.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
14:59 14.07.2021 (обновлено: 15:07 14.07.2021)
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
МЧС предупредило москвичей о возможных грозе и порывистом ветре в среду во второй половине дня