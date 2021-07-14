https://ria.ru/20210714/maski-1741208814.html
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой - РИА Новости, 14.07.2021
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и поручил принять дополнительные меры. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:53
2021-07-14T11:53
2021-07-14T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и поручил принять дополнительные меры.Ранее Аксенов сказал, что Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки - за 13 июля выявлено 375 новых случаев. По данным Роспотребнадзора, в регионе доминирует индийский штамм "дельта"."В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. По транспорту будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба, отметив, что, по его ощущению, в масках в общественном транспорте едет до 10% пассажиров.Кроме того, Аксенов поручил "максимально отменить" в республике все увеселительные мероприятия, независимо от того, кто их проводит."Прошу в амбиции свои не впадать, капризы в этой ситуации не показывать. Мы все понимаем, но не позволим получить дополнительно количество зараженных", - отметил Аксенов.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 178 положительных результата на COVID-19, выздоровевших - 46 157 человек, умерших - 1 615 человек.
https://ria.ru/20210713/covid-19-1741136366.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
11:53 14.07.2021 (обновлено: 11:54 14.07.2021)
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой