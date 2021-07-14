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Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой - РИА Новости, 14.07.2021
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и поручил принять дополнительные меры. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:53
2021-07-14T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и поручил принять дополнительные меры.Ранее Аксенов сказал, что Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки - за 13 июля выявлено 375 новых случаев. По данным Роспотребнадзора, в регионе доминирует индийский штамм "дельта"."В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. По транспорту будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба, отметив, что, по его ощущению, в масках в общественном транспорте едет до 10% пассажиров.Кроме того, Аксенов поручил "максимально отменить" в республике все увеселительные мероприятия, независимо от того, кто их проводит."Прошу в амбиции свои не впадать, капризы в этой ситуации не показывать. Мы все понимаем, но не позволим получить дополнительно количество зараженных", - отметил Аксенов.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 178 положительных результата на COVID-19, выздоровевших - 46 157 человек, умерших - 1 615 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
11:53 14.07.2021 (обновлено: 11:54 14.07.2021)
 
Глава Крыма назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и поручил принять дополнительные меры.
Ранее Аксенов сказал, что Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки - за 13 июля выявлено 375 новых случаев. По данным Роспотребнадзора, в регионе доминирует индийский штамм "дельта".
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"В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. По транспорту будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба, отметив, что, по его ощущению, в масках в общественном транспорте едет до 10% пассажиров.
Кроме того, Аксенов поручил "максимально отменить" в республике все увеселительные мероприятия, независимо от того, кто их проводит.
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"Прошу в амбиции свои не впадать, капризы в этой ситуации не показывать. Мы все понимаем, но не позволим получить дополнительно количество зараженных", - отметил Аксенов.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 178 положительных результата на COVID-19, выздоровевших - 46 157 человек, умерших - 1 615 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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