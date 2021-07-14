https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

"Молчал 15 лет": в чем признался петербургский маньяк-милиционер

"Молчал 15 лет": в чем признался петербургский маньяк-милиционер - РИА Новости, 14.07.2021

"Молчал 15 лет": в чем признался петербургский маньяк-милиционер

Издевался и бил ножом — в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела 46-летнего Олега Тена, обвиняемого в жестокой расправе над девушкой в 2004-м. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:02

скр

александровское

пушкин

убийство

происшествия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Издевался и бил ножом — в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела 46-летнего Олега Тена, обвиняемого в жестокой расправе над девушкой в 2004-м. Сейчас он отбывает пожизненный срок за два других похожих убийства. Следователи не исключают, что жертв было гораздо больше. О кровавых похождениях маньяка — в материале РИА Новости.Звонок с чужого номераОдиннадцатого декабря 2005-го петербургская студентка Татьяна Биктуганова остановила такси возле станции метро "Пионерская" и попросила отвезти ее на Финляндский вокзал. Там девушку ждали друзья, но она до них так и не добралась. Вскоре ее телефон перестал отвечать. Родители сразу обратились в милицию. По их словам, перед исчезновением дочь позвонила и сообщила, что садится в красную машину отечественной марки.Поиски ничего не дали. Через несколько недель оператор сотовой связи зафиксировал с телефона Биктугановой короткий звонок — с другой симки. Сотрудники уголовного розыска без труда установили нового владельца мобильника.На допросе тот рассказал, что около месяца назад купил аппарат на местном рынке и даже назвал фамилию продавца: Тен. Прежде чем задержать подозреваемого, следователи решили изучить материалы по всем нераскрытым убийствам, совершенным в городе за последнее время. Так, в июле 2005-го жестоко расправились с 24-летней сотрудницей областной счетной палаты Натальей Косенковой. Ее тело с десятками ножевых ранений обнаружили на чердаке дома, в котором она жила.Пропали мобильник и деньги девушки. Единственная зацепка — соседка по подъезду в день убийства столкнулась в дверях с незнакомым мужчиной азиатской внешности.Спустя некоторое время патруль остановил на улице прохожего, подходившего под описание вероятного преступника. Тот предъявил милицейское удостоверение на имя Олега Тена, и его отпустили, зафиксировав на всякий случай все данные для следственно-оперативной группы. Заядлый игрокТридцатилетний Тен служил в городском управлении вневедомственной охраны МВД, состоял в браке, воспитывал троих детей. Однако за внешним благополучием скрывалась страсть к азартным играм. Всю зарплату милиционер спускал в игровых автоматах, поэтому подрабатывал таксистом в свободное от службы время.Тена задержали. Он сообщил, что в середине декабря действительно подвозил девушку до Финляндского вокзала. Вместе с ней якобы ехали двое молодых людей, а когда пассажиры вышли из машины, мобильник остался на сиденье. Водитель точно не знал, чей это телефон,— вот и продал его на ближайшем рынке.Объяснение звучало неубедительно, но оперативники не стали давить и решили схитрить, попросив Тена рассказать об убийстве Косенковой. Резкая смена темы сделала свое дело. Милиционер признался, что, просадив в игровых автоматах зарплату, приметил на улице незнакомку и последовал за ней в подъезд. Зайдя в лифт, изрезал девушку ножом, забрал мобильник, перенес тело на чердак и сбежал. Тена обвинили в убийстве и грабеже. А когда в апреле 2006-го в городе нашли изуродованный труп Биктугановой и экспертиза ДНК выявила на останках его генотип, уголовное дело пополнилось еще несколькими особо тяжкими статьями. Уже бывшего милиционера судили присяжные — в начале 2007-го десять из 12 заседателей признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили в колонию особого режима "Полярная Сова" в Ямало-Ненецком автономном округе. Новая жертваСпустя 15 лет сотрудники отдела СК России по расследованию преступлений прошлых лет и оперативники уголовного розыска, анализируя материалы по нераскрытым убийствам начала нулевых, обратили внимание на зверскую расправу над 18-летней студенткой в августе 2004-го. Последний раз девушку, как и Биктуганову, видели возле метро "Пионерская". Позже ее изуродованный труп с множеством ножевых обнаружили во дворе на улице Софьи Ковалевской.Оперативники отправились в "Полярную Сову". В ходе многочасового допроса Тен сознался и в этом преступлении. Однако мотив объяснить не смог — жертву он не грабил, не насиловал, а просто вытащил из автомобиля и исполосовал ножом. В конце 2019-го маньяку предъявили обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью" и этапировали в "Кресты". На днях уголовное дело передали в суд. Если Тена вновь признают виновным, к пожизненному заключению, вероятно, прибавят еще несколько лет. Впрочем, некоторые отставные оперативники уверены, что точку в этом деле ставить рано. "В начале нулевых недалеко от платформы Александровская в городе Пушкине произошла серия жестоких убийств девушек, — рассказывает РИА Новости бывший сотрудник МВД Владимир Кузьмин. — Среди жертв была дочь моего хорошего знакомого — пропала по дороге с учебы. Ее тело нашли в кустах возле Александровской. Преступление не раскрыли. А Тен в то время как раз получал образование в учебном центре ГУВД в Пушкине и постоянно ездил домой через эту железнодорожную станцию". В свое время у следствия возникло немало вопросов и к непосредственным руководителям арестованного милиционера, и к отделу кадров. Местные СМИ сообщали, что еще в конце девяностых, до того, как устроиться в МВД, Тена задерживали по подозрению в развращении малолетних. Уголовное дело почему-то не возбудили, ограничились тем, что поставили на оперативный учет. Как после этого маньяка допустили к службе — вопрос открытый.

https://ria.ru/20210628/manyak-1738585966.html

https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

александровское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, александровское, пушкин, убийство, происшествия