https://ria.ru/20210714/mamonov-1741212546.html

Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа

Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа - РИА Новости, 14.07.2021

Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа

Актер и музыкант Петр Мамонов по-прежнему в коме, сообщила в беседе с РЕН ТВ его супруга. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:12

2021-07-14T12:12

2021-07-14T15:59

культура

коронавирус в россии

звуки му

петр мамонов

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов по-прежнему в коме, сообщила в беседе с РЕН ТВ его супруга.Две недели назад у него выявили COVID-19. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое."Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме. Все на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже", — сказала Ольга Мамонова.По ее словам, когда была надежда, она с удовольствием рассказывала о самочувствии мужа, но теперь все поменялось.Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210714/boyarskiy-1741198644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, звуки му, петр мамонов