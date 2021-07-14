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Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа
Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа - РИА Новости, 14.07.2021
Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа
Актер и музыкант Петр Мамонов по-прежнему в коме, сообщила в беседе с РЕН ТВ его супруга. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:12
2021-07-14T12:12
2021-07-14T15:59
культура
коронавирус в россии
звуки му
петр мамонов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов по-прежнему в коме, сообщила в беседе с РЕН ТВ его супруга.Две недели назад у него выявили COVID-19. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое."Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме. Все на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже", — сказала Ольга Мамонова.По ее словам, когда была надежда, она с удовольствием рассказывала о самочувствии мужа, но теперь все поменялось.Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.
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коронавирус в россии, звуки му, петр мамонов
12:12 14.07.2021 (обновлено: 15:59 14.07.2021)
Супруга Мамонова заявила, что теряет надежду на выздоровление мужа
Супруга музыканта Петра Мамонова заявила об ухудшении его состояния