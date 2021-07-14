https://ria.ru/20210714/loki-1741215121.html

Сериал "Локи" продлили на второй сезон

Сериал "Локи" продлили на второй сезон - РИА Новости, 14.07.2021

Сериал "Локи" продлили на второй сезон

Сериал "Локи" был продлен на второй сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:05

2021-07-14T14:05

2021-07-14T14:05

культура

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новости культуры

том хиддлстон

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сериал "Локи" был продлен на второй сезон, сообщает Deadline.Создатели проекта оригинальным образом объявили о том, что у истории будет продолжение. В сцене после титров заключительного эпизода они показали досье персонажа со штампом "Локи вернется во втором сезоне".События в уже вышедших сериях начинались сразу после сцены из блокбастера "Мстители: Финал", в которой бог обмана украл мощный артефакт — Тессеракт. Харизматичного хитреца сыграл Том Хиддлстон. Ранее он рассказал журналисту Deadline, что думает о своем персонаже. "Локи, вероятно, ввела в заблуждение идея, что он обременен выдающейся целью, и возможно, она оказалась фальшивой и бессмысленной, а его представление о себе или та роль, что он на себя примерил, — излишними. Опыт, который он получил в ходе этой истории, показал ему, что у него больше возможностей", — размышляет актер.Первая серия "Локи" вышла 9 июня 2021 на платформе Disney+.

https://ria.ru/20210524/hiddleston-1733343574.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том хиддлстон