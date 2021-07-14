https://ria.ru/20210714/kurorty-1741246270.html

Эксперты выяснили, какие регионы получат прибыль от туризма в 2021 году

Эксперты выяснили, какие регионы получат прибыль от туризма в 2021 году - РИА Новости, 14.07.2021

Эксперты выяснили, какие регионы получат прибыль от туризма в 2021 году

Динамика прибыли туристического сектора показывает, что больше всех в 2021 году в сложившихся условиях выиграют Крым и Краснодарский край; прочие регионы РФ... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:34

2021-07-14T16:34

2021-07-14T16:34

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Динамика прибыли туристического сектора показывает, что больше всех в 2021 году в сложившихся условиях выиграют Крым и Краснодарский край; прочие регионы РФ пока не смогли в полной мере реализовать возможности внутреннего туризма, сообщили журналистам аналитики российского агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР)."Больше всех в 2021 году на фоне сложившейся обстановки снова выиграют отечественные морские курорты. Прочие регионы России, как показывает динамика прибыли, пока не смогли в полной мере реализовать возможности внутреннего туризма", — рассказали аналитики.В агентстве отметили, что совокупная прибыль отечественного гостиничного бизнеса и индустрии досуга и развлечений за 11 месяцев после снятия большей части карантинных ограничений — с июня 2020 по апрель 2021 года — составила лишь 55 процентов от доковидного 2019 года, или 19,1 миллиарда рублей по сравнению с 34,6 миллиарда рублей."Закрытые границы позволили отечественным курортам в два раза превзойти показатели 2019 года. В Крыму и Краснодарском крае компании отрасли не снижали темпов роста прибыли с 2018 года. Крымский туристический сектор за последние 11 месяцев увеличил прибыль на 30 процентов по сравнению с полным 2019 годом, до 811 миллионов рублей, а краснодарский — почти вдвое, до рекордных 3,6 миллиарда рублей. Следует учитывать, что эти данные пока не включают прибыль за летний сезон 2021 года, по итогам которого показатели, скорее всего, продолжат расти", - рассказали в НКР.Прочие направления внутреннего туризма, по данным аналитиков, так и не оправились от последствий локдауна. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Прибыль последнего за исследуемый период сократилась на 77 процентов."Наибольшие потери понес туристический бизнес в Санкт-Петербурге, который по итогам последних 11 месяцев показал совокупный чистый убыток, в то время как в 2019 году на него приходилось 22 процентов прибыли туристического сектора РФ. Данное обстоятельство объясняется гораздо более длительным периодом административных ограничений в северной столице", — отметили в агентстве.Аналогичные тенденции наблюдаются и на других направлениях внутреннего туризма, которые так и не смогли оправиться от коронавируса. "Туристический бизнес Красноярского края, Приморья, Свердловской и Тюменской областей со скромной, но стабильно повышавшейся до пандемии прибылью зафиксировал более чем двукратное снижение показателей", — указали в НКР.Исключением стала Ярославская область, где с 2018 года прибыль от туризма уверенно росла. Прочие туристические маршруты Золотого кольца, напротив, зафиксировали падение прибыли."В целом ряде регионов усиливается интерес к локальному туризму выходного дня, который может поддержать туристическую отрасль в целом. Дальнейшее развитие этого вида отдыха зависит от транспортной доступности и общего состояния инфра­структуры", — заключили в агентстве.

https://ria.ru/20210713/muranovo-1740431395.html

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210713/muranovo-1740431395.html

республика крым

краснодарский край

россия

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