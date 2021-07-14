https://ria.ru/20210714/krym-1741205949.html

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса

Крым и Севастополь вошли в число российских регионов, где доминирующее значение имеет индийский штамм коронавируса "дельта", сообщила руководитель... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:42

2021-07-14T11:42

2021-07-14T11:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

севастополь

индия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Крым и Севастополь вошли в число российских регионов, где доминирующее значение имеет индийский штамм коронавируса "дельта", сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."За последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "дельта", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.Из-за возросшей нагрузки на медиков Пеньковская предложила приостановить, предварительно до 15 августа, диспансеризацию и профосмотры, не связанные с коронавирусной инфекцией. По ее словам, это позволит медикам освободить силы.Кроме того, Пеньковская предложила перевести с 1 августа в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием, такие как дома-интернаты и школы-интернаты, если от коронавируса не привито 95% персонала.Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

https://ria.ru/20210714/krym-1741188945.html

https://ria.ru/20210713/ogranicheniya-1741080766.html

республика крым

севастополь

индия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, индия, общество