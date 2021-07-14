https://ria.ru/20210714/krym-1741205949.html
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса
Крым и Севастополь вошли в число российских регионов, где доминирующее значение имеет индийский штамм коронавируса "дельта", сообщила руководитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:42
2021-07-14T11:42
2021-07-14T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
индия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Крым и Севастополь вошли в число российских регионов, где доминирующее значение имеет индийский штамм коронавируса "дельта", сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."За последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "дельта", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.Из-за возросшей нагрузки на медиков Пеньковская предложила приостановить, предварительно до 15 августа, диспансеризацию и профосмотры, не связанные с коронавирусной инфекцией. По ее словам, это позволит медикам освободить силы.Кроме того, Пеньковская предложила перевести с 1 августа в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием, такие как дома-интернаты и школы-интернаты, если от коронавируса не привито 95% персонала.Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
https://ria.ru/20210714/krym-1741188945.html
https://ria.ru/20210713/ogranicheniya-1741080766.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, индия, общество
11:42 14.07.2021 (обновлено: 11:46 14.07.2021)
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в Крыму штамме коронавируса
Крым вошел в число регионов, где доминирует дельта-штамм коронавируса