https://ria.ru/20210714/krym-1741190570.html

Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины

Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины - РИА Новости, 14.07.2021

Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил учредить международную платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:18

2021-07-14T10:18

2021-07-14T10:18

россия

владимир константинов

владимир путин

москва

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил учредить международную платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления.Ранее на сайте Кремля появилась статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Затем президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. По словам Путина, Россия видит, что "начинается военное освоение" территории Украины, и это беспокоит Москву. По его словам, проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и начинает защищать интересы не украинского народа, а тех, кто оплачивает их пребывание у власти."Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, с 2014 года антироссийским силам путем государственного переворота и при поддержке западных кураторов удалось полностью захватить власть на Украине, приступив к активной стадии реализации проекта создания украинской "анти-России".По его словам, о готовности России поддержать братский украинский народ свидетельствует статья Путина. "Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?" - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20210713/missiya-1741021420.html

https://ria.ru/20210710/pushkov-1740740541.html

россия

москва

республика крым

украина

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россия, владимир константинов, владимир путин, москва, республика крым, украина, общество