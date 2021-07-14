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Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины
Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины - РИА Новости, 14.07.2021
Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил учредить международную платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:18
2021-07-14T10:18
россия
владимир константинов
владимир путин
москва
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил учредить международную платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления.Ранее на сайте Кремля появилась статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Затем президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. По словам Путина, Россия видит, что "начинается военное освоение" территории Украины, и это беспокоит Москву. По его словам, проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и начинает защищать интересы не украинского народа, а тех, кто оплачивает их пребывание у власти."Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, с 2014 года антироссийским силам путем государственного переворота и при поддержке западных кураторов удалось полностью захватить власть на Украине, приступив к активной стадии реализации проекта создания украинской "анти-России".По его словам, о готовности России поддержать братский украинский народ свидетельствует статья Путина. "Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?" - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20210713/missiya-1741021420.html
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россия
москва
республика крым
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россия, владимир константинов, владимир путин, москва, республика крым, украина, общество
10:18 14.07.2021
 
Спикер парламента Крыма предложил учредить платформу по спасению Украины

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил учредить платформу по спасению Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил учредить международную платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления.
Ранее на сайте Кремля появилась статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Затем президент дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала. По словам Путина, Россия видит, что "начинается военное освоение" территории Украины, и это беспокоит Москву. По его словам, проживающие на Украине люди вряд ли будут спокойно смотреть на власть, которая, как хамелеон, "перекрашивается" и начинает защищать интересы не украинского народа, а тех, кто оплачивает их пребывание у власти.
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"Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, с 2014 года антироссийским силам путем государственного переворота и при поддержке западных кураторов удалось полностью захватить власть на Украине, приступив к активной стадии реализации проекта создания украинской "анти-России".
"Мы не имеем права отдавать Украину на растерзание русофобам и клептократам. Что будет, если мы сдадим им Украину? Кто будет следующим?" - подчеркнул глава крымского парламента.
По его словам, о готовности России поддержать братский украинский народ свидетельствует статья Путина. "Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?" - подчеркнул Константинов.
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