https://ria.ru/20210714/krym-1741188945.html
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки - РИА Новости, 14.07.2021
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки
Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки, за 13 июля выявлено 375 новых случаев, сообщил глава региона Серей Аксенов. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:03
2021-07-14T10:03
2021-07-14T10:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки, за 13 июля выявлено 375 новых случаев, сообщил глава региона Серей Аксенов.Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 11 июля – 371 случай."За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки обследованы 5536 человек."Количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека, выздоровевших за весь период – 46 157 человек", - добавил Аксенов.
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коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым
10:03 14.07.2021 (обновлено: 10:29 14.07.2021)
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки, заявил Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки, за 13 июля выявлено 375 новых случаев, сообщил глава региона Серей Аксенов.
Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 11 июля – 371 случай.
"За 13 июля на территории Республики Крым
зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
По его словам, из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки обследованы 5536 человек.
"Количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека, выздоровевших за весь период – 46 157 человек", - добавил Аксенов.