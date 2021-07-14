https://ria.ru/20210714/krym-1741188945.html

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки - РИА Новости, 14.07.2021

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки

Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки, за 13 июля выявлено 375 новых случаев, сообщил глава региона Серей Аксенов. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:03

2021-07-14T10:03

2021-07-14T10:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Крым обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки, за 13 июля выявлено 375 новых случаев, сообщил глава региона Серей Аксенов.Ранее максимум выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 11 июля – 371 случай."За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки обследованы 5536 человек."Количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека, выздоровевших за весь период – 46 157 человек", - добавил Аксенов.

https://ria.ru/20210714/izrail-1741181281.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым